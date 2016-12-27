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Microsoft прекратила продажи смартфонов Lumia в США
28.12.2016 13:28 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Microsoft сворачивает продажи смартфонов Lumia. В частности, они уже больше не доступны для покупки на территории США через фирменный интернет-магазин компании. Официальных комментариев по этому поводу пока не поступало.
Поговаривают, что Microsoft планирует закрыть линейку смартфонов Lumia из-за плохих продаж. Во многом это связано с операционной системой Windows Phone, которая не смогла ничего противопоставить конкурирующим платформам.
Ранее появилась информация о том, что компания испытывает сложности с заменой бракованных устройств на новые, в связи с прекращением производства.
Сейчас Microsoft развивает систему Windows 10 Mobile, которая следующей осенью научится запускать компьютерные программы на смартфонах с процессорами Qualcomm. Первым устройством на ее основе может стать смартфон Surface Phone.
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Microsoft сворачивает продажи смартфонов Lumia. В частности, они уже больше не доступны для покупки на...
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