В 2017 году Apple выпустит сразу три новых смартфона. Компанию 4,7-дюймовому iPhone 7s и 5,5-дюймовому iPhone 7s Plus составит новая 5-дюймовая модель. Она получит сдвоенную камеру iSight Duo с расположенными вертикально объективами. Об этом сообщает японский блог Macotakara.

Также компания планирует оснастить свои смартфоны AMOLED-матрицами. Спрос на соответствующие панели слишком высок, поэтому новшество может достаться только новой модели.

В настоящее время Apple рассматривает возможность применения самых разных инноваций. Однако итоговые характеристики будут утверждены только во втором квартале.

Поговаривают, что iPhone 7s может получить поддержку беспроводной зарядки, но сама зарядная станция будет идти только в составе дорогих комплектов либо вовсе продаваться отдельно.

Корпус новых моделей будет сделан из стекла, что позволит минимизировать влияние радиопомех на передачу электроэнергии. Также благодаря этому устройство будет трудно поцарапать.