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5-дюймовый iPhone 7s получит перевернутую камеру iSight Duo

28.12.2016 13:05 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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В 2017 году Apple выпустит сразу три новых смартфона. Компанию 4,7-дюймовому iPhone 7s и 5,5-дюймовому iPhone 7s Plus составит новая 5-дюймовая модель. Она получит сдвоенную камеру iSight Duo с расположенными вертикально объективами. Об этом сообщает японский блог Macotakara.

Также компания планирует оснастить свои смартфоны AMOLED-матрицами. Спрос на соответствующие панели слишком высок, поэтому новшество может достаться только новой модели.

В настоящее время Apple рассматривает возможность применения самых разных инноваций. Однако итоговые характеристики будут утверждены только во втором квартале.

5-дюймовый iPhone 7s получит перевернутую камеру iSight Duo

Поговаривают, что iPhone 7s может получить поддержку беспроводной зарядки, но сама зарядная станция будет идти только в составе дорогих комплектов либо вовсе продаваться отдельно.

Корпус новых моделей будет сделан из стекла, что позволит минимизировать влияние радиопомех на передачу электроэнергии. Также благодаря этому устройство будет трудно поцарапать.

 
 
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В 2017 году Apple выпустит сразу три новых смартфона. Компанию 4,7-дюймовому iPhone 7s и 5,5-дюймовому iPhone 7s Plus...

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