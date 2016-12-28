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Всего несколько дней отделяет нас от наступления Нового года — так что если вы до сих пор не выбрали подарки своим родным и близким лучше поторопиться! В сегодняшнем выпуске проекта «Экспертный выбор» мы подготовили подборку гаджетов, которые станут отличным новогодним подарком как взрослым, так и детям.

Игровые гарнитуры

Игровая гарнитура — незаменимое устройство в арсенале любого геймера, ведь для полноценного погружения в игру качественный звук не менее важен, чем визуальная составляющая.

Моделей различного уровня стоимости и возможностей на рынке очень много, мы же советуем обратить внимание на одно из оптимальных решений от компании Logitech — G35 Surround Sound Headset.





Из основных плюсов этой гарнитуры — впечатляющие частоты воспроизведения (20 — 20 000 Гц), чувствительность на уровне 92 дБ и встроенную систему объемного звучания Dolby Headphone 7.1 — с ее помощью создается 360-градусное звуковое поле, позволяющее определить, с какой стороны в игре на вас надвигается неприятель.

К дополнительным «фишкам» этой модели отнесем качественный встроенный микрофон с частотным диапазоном в 100 — 10 000 Гц, три программируемые клавиши (на одном из наушников) для быстрой смены звуковых профилей, индикатор отключения звука и цифровой USB-вход для подключения к компьютеру.

Plantronics RIG 500HD — еще одна гарнитура, заслуживающая упоминания.





Ее отличительной особенностью является необычная конструкция корпуса, позволяющая самостоятельно менять между собой звукоизолирующие и открытые чашки наушников (последние при необходимости докупаются отдельно).

Закрытые звукоизолирующие чаши обеспечивают наилучший эффект погружения, а открытые за счет меньшего веса подойдут для более продолжительных сессий.

В остальном отличий от Logitech G35 практически нет — здесь все те же частоты воспроизведения (от 20 до 20000 Гц), система виртуального объемного звучания Dolby Headphone 7.1 и качественный микрофон со встроенным шумоподавлением.

Игровые клавиатуры и мыши

Качественная игровая периферия — залог успешной и результативной игры. Ведь от того, насколько удобно во время ожесточенной баталии в руке лежит мышь, во многом зависит исход боя.

A4Tech Bloody Sniper ZL5 — одна из самых популярных проводных моделей, предназначенных для игр.





К достоинствам этой лазерной мыши в первую очередь относится сверхбыстрое время отклика — до 0,2 мс, что позволяет моментально реагировать на действия противников во время игры.

На выбор есть 5 скоростных режимов (800/1000/1200/1600/8200 DPI) и целый ряд дополнительных клавиш, которые пользователь при помощи специального ПО может запрограммировать самостоятельно.

Среди дополнительных функций выделяется специальный геймерский режим Sniper, позволяющий быстро снизить разрешение сенсора для точного прицела в игровом сражении.

В тандеме с такой игровой мышью должна стоять не менее стильная и функциональная клавиатура — мы советуем присмотреться к A4Tech Bloody B318.





Ее отличительной чертой является полностью водонепроницаемый корпус — благодаря этому, даже пролив на клавиатуру жидкость, можно не беспокоиться о ее сохранности. Скорость отклика в этой модели — 0,2 мс, ход клавиш — 1,5 мм (у обычных, не игровых клавиатур этот показатель находится на уровне 2,2 мм).

Также присутствует ряд из 9 дополнительных клавиш, которые настраиваются отдельно. Из дополнительных плюсов выделим наличие трехцветной подсветки (синяя, зеленая, бирюзовая).

Игровые приставки

Игровая приставка — самый оптимальный вариант для тех, кто хочет играть во все современные игры и при этом не заморачиваться с обновлением своего компьютера.

Мы советуем присмотреться к Sony PlayStation 4 Slim — компактной версии оригинальной PlayStation 4. От последней она отличается лишь более скромными габаритами — в плане производительности оба устройства абсолютно идентичны.





К основным плюсам этой консоли относится огромная библиотека игр — каждый геймер сможет подобрать что-нибудь на свой вкус.

К тому же все грядущие игровые блокбастеры практически со стопроцентной вероятностью будут ею поддерживаться — так что покупая PS4 Slim сегодня, можно не задумываться о переходе на более производительную платформу в течение, как минимум, ближайших нескольких лет.

Смартфоны

Среди смартфонов премиального сегмента советуем присмотреться к Samsung Galaxy S7/S7 edge.





Сверхчеткие Quad HD-дисплеи, корпуса из стекла и металла, мощная начинка, емкие батареи с поддержкой быстрой зарядки, защита от воды и пыли и одна из лучших мобильных камер в мире — всё это позволяет рекомендовать Galaxy S7 и Galaxy S7 edge практически всем пользователям, заинтересованным в покупке во всех аспектах флагманских смартфонов.

Как альтернативу можно рассмотреть смартфоны «яблочной» компании — iPhone 7 и iPhone 7 Plus.





К их основным плюсам относится самое мощное на сегодняшний день «железо», прекрасные экраны, защита от воды и пыли (впервые у Apple), хорошие камеры (а у Plus-версии еще и двойная с двукратным оптическим зумом), отличный сканер отпечатков пальцев и отполированная до блеска iOS 10.

Единственным спорным моментом является отсутствие 3,5-мм разъема для наушников — для подключения таких моделей придется использовать либо специальный переходник (идет в комплекте), либо полностью беспроводные Bluetooth-наушники.

Из более простых моделей остановимся на Xiaomi Redmi Note 4.





5,5-дюймовый Full HD дисплей, металлический корпус со сканером отпечатков пальцев, неплохая для своего класса камера и аккумулятор на 4100 мАч дают возможность этому аппарату претендовать на звание самого «народного» смартфона — за схожую цену найти достойную альтернативу будет достаточно сложно.

Планшеты

Ассортимент планшетных компьютеров очень велик — подобрать устройство получится практически под любой кошелек. Одним из самых оптимальных бюджетных вариантов назовем модель от компании Lenovo — Yoga Tablet 10 3.





Планшет оснащен 10,1-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1280 на 800 пикселей, четырехъядерным процессор Qualcomm Snapdragon MSM8909 на 1,3 ГГц, 2 ГБ встроенной вкупе с 16 ГБ оперативной памяти и тыловой камерой на 8 мегапикселей. К дополнительным плюсам отнесем наличие возможности работать с LTE-сетями, что в настоящий момент в Беларуси становится все более актуальным.

Из более оригинальных моделей выделим планшет-трансформер Lenovo Miix 310.





Его отличительной особенностью является предустановленная система Windows 10 и съемная клавиатура, идущая в комплекте поставки — при ее использовании планшет превращается в портативный ноутбук.

Базируется аппарат на четырехъядерном процессоре Intel Atom x5 Z8350 на 1440 МГц, оснащен 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, камерами на 5 и 2 мегапикселя (соответственно, основная и фронтальная) и 10,1-дюймовым экраном с разрешением 1280 на 800 пикселей.

Из дополнительных «фишек» есть встроенный micro HDMI-порт для подключения к телевизору и возможность работы в LTE-сетях.

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