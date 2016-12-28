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Смартфоны, планшеты и игровые приставки: выбираем подарки к Новому году и Рождеству
29.12.2016 08:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Всего несколько дней отделяет нас от наступления Нового года — так что если вы до сих пор не выбрали подарки своим родным и близким лучше поторопиться! В сегодняшнем выпуске проекта «Экспертный выбор» мы подготовили подборку гаджетов, которые станут отличным новогодним подарком как взрослым, так и детям.
Игровые гарнитуры
Игровая гарнитура — незаменимое устройство в арсенале любого геймера, ведь для полноценного погружения в игру качественный звук не менее важен, чем визуальная составляющая.
Моделей различного уровня стоимости и возможностей на рынке очень много, мы же советуем обратить внимание на одно из оптимальных решений от компании Logitech — G35 Surround Sound Headset.
Из основных плюсов этой гарнитуры — впечатляющие частоты воспроизведения (20 — 20 000 Гц), чувствительность на уровне 92 дБ и встроенную систему объемного звучания Dolby Headphone 7.1 — с ее помощью создается 360-градусное звуковое поле, позволяющее определить, с какой стороны в игре на вас надвигается неприятель.
К дополнительным «фишкам» этой модели отнесем качественный встроенный микрофон с частотным диапазоном в 100 — 10 000 Гц, три программируемые клавиши (на одном из наушников) для быстрой смены звуковых профилей, индикатор отключения звука и цифровой USB-вход для подключения к компьютеру.
Plantronics RIG 500HD — еще одна гарнитура, заслуживающая упоминания.
Ее отличительной особенностью является необычная конструкция корпуса, позволяющая самостоятельно менять между собой звукоизолирующие и открытые чашки наушников (последние при необходимости докупаются отдельно).
Закрытые звукоизолирующие чаши обеспечивают наилучший эффект погружения, а открытые за счет меньшего веса подойдут для более продолжительных сессий.
В остальном отличий от Logitech G35 практически нет — здесь все те же частоты воспроизведения (от 20 до 20000 Гц), система виртуального объемного звучания Dolby Headphone 7.1 и качественный микрофон со встроенным шумоподавлением.
Игровые клавиатуры и мыши
Качественная игровая периферия — залог успешной и результативной игры. Ведь от того, насколько удобно во время ожесточенной баталии в руке лежит мышь, во многом зависит исход боя.
A4Tech Bloody Sniper ZL5 — одна из самых популярных проводных моделей, предназначенных для игр.
К достоинствам этой лазерной мыши в первую очередь относится сверхбыстрое время отклика — до 0,2 мс, что позволяет моментально реагировать на действия противников во время игры.
На выбор есть 5 скоростных режимов (800/1000/1200/1600/8200 DPI) и целый ряд дополнительных клавиш, которые пользователь при помощи специального ПО может запрограммировать самостоятельно.
Среди дополнительных функций выделяется специальный геймерский режим Sniper, позволяющий быстро снизить разрешение сенсора для точного прицела в игровом сражении.
В тандеме с такой игровой мышью должна стоять не менее стильная и функциональная клавиатура — мы советуем присмотреться к A4Tech Bloody B318.
Ее отличительной чертой является полностью водонепроницаемый корпус — благодаря этому, даже пролив на клавиатуру жидкость, можно не беспокоиться о ее сохранности. Скорость отклика в этой модели — 0,2 мс, ход клавиш — 1,5 мм (у обычных, не игровых клавиатур этот показатель находится на уровне 2,2 мм).
Также присутствует ряд из 9 дополнительных клавиш, которые настраиваются отдельно. Из дополнительных плюсов выделим наличие трехцветной подсветки (синяя, зеленая, бирюзовая).
Игровые приставки
Игровая приставка — самый оптимальный вариант для тех, кто хочет играть во все современные игры и при этом не заморачиваться с обновлением своего компьютера.
Мы советуем присмотреться к Sony PlayStation 4 Slim — компактной версии оригинальной PlayStation 4. От последней она отличается лишь более скромными габаритами — в плане производительности оба устройства абсолютно идентичны.
К основным плюсам этой консоли относится огромная библиотека игр — каждый геймер сможет подобрать что-нибудь на свой вкус.
К тому же все грядущие игровые блокбастеры практически со стопроцентной вероятностью будут ею поддерживаться — так что покупая PS4 Slim сегодня, можно не задумываться о переходе на более производительную платформу в течение, как минимум, ближайших нескольких лет.
Смартфоны
Среди смартфонов премиального сегмента советуем присмотреться к Samsung Galaxy S7/S7 edge.
Сверхчеткие Quad HD-дисплеи, корпуса из стекла и металла, мощная начинка, емкие батареи с поддержкой быстрой зарядки, защита от воды и пыли и одна из лучших мобильных камер в мире — всё это позволяет рекомендовать Galaxy S7 и Galaxy S7 edge практически всем пользователям, заинтересованным в покупке во всех аспектах флагманских смартфонов.
Как альтернативу можно рассмотреть смартфоны «яблочной» компании — iPhone 7 и iPhone 7 Plus.
К их основным плюсам относится самое мощное на сегодняшний день «железо», прекрасные экраны, защита от воды и пыли (впервые у Apple), хорошие камеры (а у Plus-версии еще и двойная с двукратным оптическим зумом), отличный сканер отпечатков пальцев и отполированная до блеска iOS 10.
Единственным спорным моментом является отсутствие 3,5-мм разъема для наушников — для подключения таких моделей придется использовать либо специальный переходник (идет в комплекте), либо полностью беспроводные Bluetooth-наушники.
Из более простых моделей остановимся на Xiaomi Redmi Note 4.
5,5-дюймовый Full HD дисплей, металлический корпус со сканером отпечатков пальцев, неплохая для своего класса камера и аккумулятор на 4100 мАч дают возможность этому аппарату претендовать на звание самого «народного» смартфона — за схожую цену найти достойную альтернативу будет достаточно сложно.
Планшеты
Ассортимент планшетных компьютеров очень велик — подобрать устройство получится практически под любой кошелек. Одним из самых оптимальных бюджетных вариантов назовем модель от компании Lenovo — Yoga Tablet 10 3.
Планшет оснащен 10,1-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1280 на 800 пикселей, четырехъядерным процессор Qualcomm Snapdragon MSM8909 на 1,3 ГГц, 2 ГБ встроенной вкупе с 16 ГБ оперативной памяти и тыловой камерой на 8 мегапикселей. К дополнительным плюсам отнесем наличие возможности работать с LTE-сетями, что в настоящий момент в Беларуси становится все более актуальным.
Из более оригинальных моделей выделим планшет-трансформер Lenovo Miix 310.
Его отличительной особенностью является предустановленная система Windows 10 и съемная клавиатура, идущая в комплекте поставки — при ее использовании планшет превращается в портативный ноутбук.
Базируется аппарат на четырехъядерном процессоре Intel Atom x5 Z8350 на 1440 МГц, оснащен 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, камерами на 5 и 2 мегапикселя (соответственно, основная и фронтальная) и 10,1-дюймовым экраном с разрешением 1280 на 800 пикселей.
Из дополнительных «фишек» есть встроенный micro HDMI-порт для подключения к телевизору и возможность работы в LTE-сетях.
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Всего несколько дней отделяет нас от наступления Нового года — так что если вы до сих пор не выбрали подарки своим родным и близким лучше поторопиться!...
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