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Ролик с трюком белоруса на Белазах уже посмотрели больше 200 тысяч раз
29.12.2016 11:33 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Белорусская версия трюка Жана Клода Ван Дамма
Напомним, в ноябре белорусы повторяли рекорд Гиннесса, который прыгнул с высоты и макнул в кружку с чаем печенье. Соотечественники, прыгая с 25-метровой высоты, целились драником в банку со сметаной. Тогда меньше чем за неделю белорусская версия собрала просмотров больше, чем оригинал.
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Белорусская версия трюка Жана Клода Ван Дамма набирает популярность в интернете. Каскадер Денис Блохин сел на шпагат между двумя движущимися Белазами. Меньше чем...
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