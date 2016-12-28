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Иван Ургант спародировал вирусный ролик о работе провинциальной веб-студии
29.12.2016 11:49 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Шоу «Вечерний Ургант» сделало пародию на популярный в Сети проморолик новочеркасской веб-студии «Сокол». Видео
Промо-ролик веб-студии «Сокол» в этом ноябре получил вирусную популярность. В двухминутном
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Видео провинциальной веб-студии набрало более 400 тысяч просмотров, а фразы «отлично, работаем дальше» и «ребята, совещание» стали интернет-мемами.
В конце декабря Иван Ургант записал пародию на ролик, где «раскрыл секреты» подготовки эфира собственного шоу. Сам он сыграл «руководителя передачи»: оценил работу всех коллег и собрал беззвучное совещание.
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Шоу «Вечерний Ургант» сделало пародию на популярный в Сети проморолик новочеркасской веб-студии «Сокол». Видео появилось на YouTube-канале телепрограммы.
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