Шоу «Вечерний Ургант» сделало пародию на популярный в Сети проморолик новочеркасской веб-студии «Сокол». Видео появилось на YouTube-канале телепрограммы.



Изображение: Вечерний Ургант / youtube.com

Промо-ролик веб-студии «Сокол» в этом ноябре получил вирусную популярность. В двухминутном видео основатель студии Максим Хорошко рассказывал о компетенциях каждого члена команды и показывает их рабочие места.

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Видео провинциальной веб-студии набрало более 400 тысяч просмотров, а фразы «отлично, работаем дальше» и «ребята, совещание» стали интернет-мемами.

В конце декабря Иван Ургант записал пародию на ролик, где «раскрыл секреты» подготовки эфира собственного шоу. Сам он сыграл «руководителя передачи»: оценил работу всех коллег и собрал беззвучное совещание.

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