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Американский ударный вертолет AH-64 "Apache" развалился в воздухе
29.12.2016 12:16 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Вертолет ВВС Национальной гвардии США упал в воду в непосредственной близости от береговой линии, примерно в 25 милях к юго-востоку от Хьюстона,
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AH-64 Apache является наиболее совершенным из всех боевых вертолетов, состоящих на вооружении стран НАТО. Его лопасти сохраняют работоспособность при попадании пуль калибра 12,7-мм, а сам вертолет способен пережить попадание 23-мм снаряда.
Вертолет вооружен широким спектром управляемых и неуправляемых боеприпасов, в том числе ракетами AGM-114 Hellfire, работающими по принципу «выстрелил-забыл» (достаточно выйти из укрытия, указать на противника, и «умная» ракета будет вести цель, пока не уничтожит).
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Вертолет ВВС Национальной гвардии США упал в воду в непосредственной близости от береговой линии, примерно в 25 милях к юго-востоку от Хьюстона, сообщает Usa Today.
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