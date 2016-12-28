Вертолет ВВС Национальной гвардии США упал в воду в непосредственной близости от береговой линии, примерно в 25 милях к юго-востоку от Хьюстона, сообщает Usa Today.

По словам очевидцев, вертолет буквально развалился в воздухе. В воде на предполагаемом месте катастрофы было найдено масляное пятно и обломки боевой машины. Причины катастрофы пока не определены. В Нацгвардии подтвердили потерю машины и гибель двоих пилотов

AH-64 Apache является наиболее совершенным из всех боевых вертолетов, состоящих на вооружении стран НАТО. Его лопасти сохраняют работоспособность при попадании пуль калибра 12,7-мм, а сам вертолет способен пережить попадание 23-мм снаряда.



Фото: topwar.ru

Вертолет вооружен широким спектром управляемых и неуправляемых боеприпасов, в том числе ракетами AGM-114 Hellfire, работающими по принципу «выстрелил-забыл» (достаточно выйти из укрытия, указать на противника, и «умная» ракета будет вести цель, пока не уничтожит).