|
замерзший гейзер "выстреливает" снегом
29.12.2016 11:07 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В мороз снег появляется не только из облаков, но и из гейзеров. Видео необычного явления
Гейзер Старый служака (Old Faithful) находится в Йеллоустонском национальном парке в штате Вайоминг, США. Обычно он извергает струи кипящей воды в среднем каждые 74 минуты.
На прошлой неделе температура в регионе опустилась до -18 градусов Цельсия, и гейзер «замерз». На видео можно увидеть, как из гейзера вырывается «фонтан» снега высотой несколько метров.
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
Это происходит из-за того, что горячая вода замерзает быстрее, чем холодная. Кипяток, вырываясь из-под земли, мгновенно конденсируется и превращается в снежное облако. То же самое
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В мороз снег появляется не только из облаков, но и из гейзеров. Видео необычного явления появилось на YouTube-канале Йеллоустонского национального парка.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии