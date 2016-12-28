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замерзший гейзер "выстреливает" снегом

29.12.2016 11:07 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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В мороз снег появляется не только из облаков, но и из гейзеров. Видео необычного явления появилось на YouTube-канале Йеллоустонского национального парка.

замерзший гейзер "выстреливает" снегом
Изображение: YellowstoneNPS / youtube.com

Гейзер Старый служака (Old Faithful) находится в Йеллоустонском национальном парке в штате Вайоминг, США. Обычно он извергает струи кипящей воды в среднем каждые 74 минуты.

На прошлой неделе температура в регионе опустилась до -18 градусов Цельсия, и гейзер «замерз». На видео можно увидеть, как из гейзера вырывается «фонтан» снега высотой несколько метров.

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Это происходит из-за того, что горячая вода замерзает быстрее, чем холодная. Кипяток, вырываясь из-под земли, мгновенно конденсируется и превращается в снежное облако. То же самое произойдет, если вылить кастрюлю с кипятком в сильный мороз.

 
 
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В мороз снег появляется не только из облаков, но и из гейзеров. Видео необычного явления появилось на YouTube-канале Йеллоустонского национального парка.

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