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Госатомнадзор направит соседним странам отчет о стресс-тестах БелАЭС
29.12.2016 13:12 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 дек — Sputnik. РУП "БелАЭС" в 2017 году направит отчет о результатах стресс-тестов в Госатомнадзор Беларуси, который, в свою очередь, подготовит национальный отчет для информирования общественности и соседних стран, заявил в четверг глава министерства энергетики страны Владимир Потупчик.
© Sputnik / Виктор Толочко
По его словам, специалисты предприятия "БелАЭС" уже проводят анализ отчета по стресс-тестам, который предоставило АО "Инжиниринговая компания АСЭ". Затем подготовкой национального отчета займется Госатомнадзор.
"Итоги данной работы будут представлены общественности, сопредельным странам", — цитирует
Министр отметил, что в будущем году в Беларуси пройдет ряд оценочных миссий МАГАТЭ, в том числе по аварийной готовности, вопросам эксплуатационной безопасности, стратегии обращения с отработавшим ядерным топливом и других.
По информации агентства, новый корпус ядерного реактора уже прибыл на площадку строящейся АЭС в Островце. Пресс-служба БелАЭС сообщила, что в ходе маневровых операций на станции Славное произошел небольшой инцидент —
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В 2017 году в Беларусь прибудут эксперты МАГАТЭ, которые проведут ряд оценочных миссий.
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