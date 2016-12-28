МИНСК, 29 дек — Sputnik. РУП "БелАЭС" в 2017 году направит отчет о результатах стресс-тестов в Госатомнадзор Беларуси, который, в свою очередь, подготовит национальный отчет для информирования общественности и соседних стран, заявил в четверг глава министерства энергетики страны Владимир Потупчик.



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По его словам, специалисты предприятия "БелАЭС" уже проводят анализ отчета по стресс-тестам, который предоставило АО "Инжиниринговая компания АСЭ". Затем подготовкой национального отчета займется Госатомнадзор.

"Итоги данной работы будут представлены общественности, сопредельным странам", — цитирует БелТА слова Потупчика.

Министр отметил, что в будущем году в Беларуси пройдет ряд оценочных миссий МАГАТЭ, в том числе по аварийной готовности, вопросам эксплуатационной безопасности, стратегии обращения с отработавшим ядерным топливом и других.

По информации агентства, новый корпус ядерного реактора уже прибыл на площадку строящейся АЭС в Островце. Пресс-служба БелАЭС сообщила, что в ходе маневровых операций на станции Славное произошел небольшой инцидент — транспортный кожух корпуса коснулся опоры контактной сети . Предприятие проинформировало, что повреждений на корпусе реактора не обнаружено.