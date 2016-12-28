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Смартфон LG G6 показался на рендерах

29.12.2016 13:14 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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В Сети появились рендеры нового флагманского смартфона LG G6. Картинками поделился Стив Хеммерстоффер, известный поставщик инсайдерской информации.

Источник утверждает, что новинка получит 5,3-дюймовый экран с разрешением 2560 x 1440 пикселей, восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 835, двойную камеру с двухцветной вспышкой, симметричный порт USB-C, а также расположенный на тыльной стороне сканер отпечатков пальцев. Габариты устройства составляют 148,8 х 72,3 х 8-8,3 мм.

Смартфон LG G6 показался на рендерах

Смартфон LG G6 показался на рендерах

Поговаривают, что LG перенесла презентацию своего нового флагмана с апреля на февраль-март, чтобы опередить Samsung, которая отложила анонса Galaxy S8 до апреля из-за фиаско Galaxy Note 7. Наиболее подходящее для анонса LG G6 мероприятие — выставка MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта 2017 года.

 
 
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В Сети появились рендеры нового флагманского смартфона LG G6. Картинками поделился Стив Хеммерстоффер,...

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