Минкультуры России рассматривает возможность введение штрафов за скачивание пиратского контента. Об этом сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский, передает InGame .

По его словам, ведомство поддерживает резкое ужесточение антипиратского законодательства. «Штрафы — это лишь одна из предлагаемых мер», — рассказал Мединский.

По его мнению, это необходимо, чтобы поддержать творцов и авторов: «Если более жесткий вариант антипиратского законодательства, принятый во всем цивилизованном мире, не будет у нас принят и не будет исполняться, можно будет поставить крест на существовании автора, творца как институции, способной зарабатывать себе на хлеб».





Предполагается, что определение скачивания, например, нелегального фильма будет производиться по IP, после чего нарушителю будет направляться штраф.

Сейчас практика штрафов для конечных пользователей используется, например, в Германии, где максимальный штраф за скачивание нелицензионного контента может составлять до €1000.