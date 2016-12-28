﻿ В России могут начать штрафовать за скачивание пиратского контента. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В России могут начать штрафовать за скачивание пиратского контента

29.12.2016 14:31 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A
В России могут начать штрафовать за скачивание пиратского контента

Минкультуры России рассматривает возможность введение штрафов за скачивание пиратского контента. Об этом сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский, передает InGame.

По его словам, ведомство поддерживает резкое ужесточение антипиратского законодательства. «Штрафы — это лишь одна из предлагаемых мер», — рассказал Мединский.

По его мнению, это необходимо, чтобы поддержать творцов и авторов: «Если более жесткий вариант антипиратского законодательства, принятый во всем цивилизованном мире, не будет у нас принят и не будет исполняться, можно будет поставить крест на существовании автора, творца как институции, способной зарабатывать себе на хлеб».

В России могут начать штрафовать за скачивание пиратского контента

Предполагается, что определение скачивания, например, нелегального фильма будет производиться по IP, после чего нарушителю будет направляться штраф.

Сейчас практика штрафов для конечных пользователей используется, например, в Германии, где максимальный штраф за скачивание нелицензионного контента может составлять до €1000.

 
 
Ссылка на источник 11
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минкультуры России рассматривает возможность введение штрафов за скачивание...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Смартфон LG G6 показался на рендерах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика