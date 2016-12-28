Компания Lenovo анонсировала ноутбук ThinkPad 13 второго поколения, полноценна презентация которого состоится в начале января на выставке CES 2017.

Новинка оснащается 13,3-дюймовым экраном с разрешением 1920 х 1080 пикселей и процессором Intel Core i седьмого поколения. Объем оперативной памяти DDR4 может достигать 32 ГБ, твердотельной - 512 ГБ.





Также устройство располагает опциональной клавиатурой с подсветкой, картдридером, портами USB Type-C, USB 3.0 (x3) и HDMI. Корпус компьютера отличается прочностью по военному стандарту MIL-SPEC. Габариты равны 322 х 223 х 19,1 мм при массе — 1,44 кг. В качестве операционной системы установлена Windows 10 Pro.

Ноутбук Lenovo ThinkPad 13 второго поколения поступит в продажу в январе по цене от $674.