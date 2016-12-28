﻿ Ноутбук Lenovo ThinkPad X270 может работать более 20 часов без подзарядки. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Ноутбук Lenovo ThinkPad X270 может работать более 20 часов без подзарядки

29.12.2016 16:45 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A

Компания Lenovo представила ноутбук ThinkPad X270, полноценная презентация которого состоится в рамках выставки CES 2017. Данная модель может похвастаться высоким временем автономной работы — компьютер получил 18-ячеечную аккумуляторную батарею емкостью 166 Вт*ч, благодаря которой он может работать более 20 часов без подзарядки.

Диагональ экрана составляет 12,5 дюймов. Базовая версия оснащается IPS-матрицей с разрешением HD, есть также вариант с Full HD экраном. Высокую производительность обеспечивает процессор Intel Core i поколения Kaby Lake. Объем оперативной памяти может достигать 16 ГБ, твердотельной — 512 ГБ. Также можно установить жесткий диск емкостью до 2 ТБ.

Ноутбук Lenovo ThinkPad X270 может работать более 20 часов без подзарядки

Еще устройство располагает портами USB-C, USB 3.0 (x3) и HDMI. На ноутбук установлена операционная система Windows 10. Толщина составляет 20,3 мм, масса — 1,3 кг.

Lenovo ThinkPad X270 поступит в продажу в январе по цене от $909.

 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Lenovo представила ноутбук ThinkPad X270, полноценная презентация которого состоится в рамках...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Обновленный ноутбук Lenovo ThinkPad 13 защищен по военным стандартам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика