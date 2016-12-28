Компания Lenovo представила ноутбук ThinkPad X270, полноценная презентация которого состоится в рамках выставки CES 2017. Данная модель может похвастаться высоким временем автономной работы — компьютер получил 18-ячеечную аккумуляторную батарею емкостью 166 Вт*ч, благодаря которой он может работать более 20 часов без подзарядки.

Диагональ экрана составляет 12,5 дюймов. Базовая версия оснащается IPS-матрицей с разрешением HD, есть также вариант с Full HD экраном. Высокую производительность обеспечивает процессор Intel Core i поколения Kaby Lake. Объем оперативной памяти может достигать 16 ГБ, твердотельной — 512 ГБ. Также можно установить жесткий диск емкостью до 2 ТБ.





Еще устройство располагает портами USB-C, USB 3.0 (x3) и HDMI. На ноутбук установлена операционная система Windows 10. Толщина составляет 20,3 мм, масса — 1,3 кг.

Lenovo ThinkPad X270 поступит в продажу в январе по цене от $909.