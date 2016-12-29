Также стоит упомянуть о наличии редкого оптического кабеля. В случае необходимости его не купишь в первом магазине, но вместе со SVEN HT-210 он идет по умолчанию.

В целом, набор демонстрирует хорошее соотношение мощности и размеров. Колонки и сабвуфер и не большие, и не маленькие — средние. В этом видится некая попытка создателей соблюсти баланс между желанием сохранить качество звука, и при этом свести габариты колонок к разумному минимуму, чтобы они не загромождали комнату.