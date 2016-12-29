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На все случаи жизни: обзор акустики формата 5.1 SVEN HT-210
30.12.2016 00:05 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Порой бывает сложно сказать, о чем думали создатели той или иной модели акустической системы, но в ситуации со SVEN HT-210 все вполне очевидно. Шестикомпонентная акустика (сабвуфер и пять сателлитов для объемного звука) оснащена встроенным FM-приемником, считывателем карт памяти SD и USB-флешек, приемником Bluetooth и исчерпывающим набором входов, включая экзотические для своей ценовой ниши оптику и коаксиал.
Говоря проще, инженеры позаботились о том, чтобы HT-210 подошла абсолютно ко всем устройствам, которое есть у пользователя дома. Конечно, мы живем не в 2001 году, поэтому на рынке подобных комбайнов уже предостаточно, но большинству из них HT-210 со старта дает фору по части функциональности, и это не принимая в расчет более чем гуманную цену (около $120 в зависимости от продавца).
Внутри коробки, в целом, все привычно.
Но наличие некоторых мелочей хочется отметить. К примеру, пульт управления идет с набором необходимых батареек. В комплекте предусмотрены крепления и винты для монтажа сателлитов на стены — эти «аксессуары» и вовсе днем с огнем не сыскать в стандартном комплекте. А тут есть!
Также стоит упомянуть о наличии редкого оптического кабеля. В случае необходимости его не купишь в первом магазине, но вместе со SVEN HT-210 он идет по умолчанию.
В целом, набор демонстрирует хорошее соотношение мощности и размеров. Колонки и сабвуфер и не большие, и не маленькие — средние. В этом видится некая попытка создателей соблюсти баланс между желанием сохранить качество звука, и при этом свести габариты колонок к разумному минимуму, чтобы они не загромождали комнату.
Все сателлиты выполнены в едином стиле в неразборных деревянных корпусах. Передние панели декорированы глянцевыми пластиковыми накладками, а установка сеток не предусмотрена.
В каждой такой колонке находится один широкополосный динамик и один высокочастотный излучатель с интересным крашенным диффузором. В центральном канале широкополосных динамиков два.
Колонки можно располагать на любой горизонтальной поверхности или вешать на стену, как мы уже отметили ранее, все необходимое для подвесной установки в комплекте есть.
Сабвуфер с зеркальной передней панелью и матовым корпусом выглядит под стать сателлитам.
Все управление в SVEN HT-210 сводится к большой ручке в верхнем правом углу. Ее вращением меняются параметры, а нажатиями переключаются входы источника звука. Тремя кнопочками снизу переключаются каналы радио или треки на флешке. Система удобная.
Внутри сабвуфера находится встроенная микросхема памяти, где хранятся все настройки, так что, даже в случае отключения питания, показатели не сбрасываются. Если вы выключили акустику в режиме прослушивания музыки с компьютера с выбранной вами громкостью, то именно с такими параметрами она включится следующий раз. Небольшой минус же связан с тем, что регулировать частотный баланс можно только с пульта. Для большинства это некритично, т.к., как правило, настройка делается один раз.
Электронная начинка по большей части реализована с использованием классических решений, на которые навешены современные фишки в виде Bluetooth и цифрового управления. Сделано все достаточно основательно. Даже если взять сабвуфер в руки, то его масса сразу же намекает на использование хорошего трансформатора. Так оно и есть. Суммарная мощность выходных обмоток составляет 234 вольт-ампера, что практически в два раза выше общей заявленной мощности. Факт немаловажный, т.к. именно от недостатка питания страдает большинство мультимедийных систем.
Для сателлитов реализовано пять каналов на типовых микросхемах TDA2030A, а для сабвуфера используется более продвинутое решение в виде TDA7265. В общем, в схемотехнике SVEN HT-210 мы не видим преград на пути к хорошему звуку.
Рассмотрение реальных потребительских характеристик начнем с графиков АЧХ. Как видно, сателлиты показывают очень красивую неравномерность. В диапазоне от 200 до 10000 можно смело говорить о показательных ±2.5 дБ. Да и небольшой пик чуть выше 10 кГц является исключительно номинальным. Главное, что весь частотный диапазон отрабатывается хорошо без видимых просадок и завалов.
Сабвуфер согласован вполне неплохо, а нижняя граница на уровне около 40 Гц дает надежды на получение качественного полноценного баса. Обратите внимание, как хорошо измеренные показатели совпали с заявленными производителем. Достаточно редкий факт.
Центральный канал играет с еще меньшей неравномерностью. И если не говорить, с какой колонки снята эта характеристика, то ее запросто можно приписать даже дорогой технике уровня Hi-Fi.
По субъективным впечатлениям SVEN HT-210 заслуживает высокой оценки. В целом, акустика воспроизводит качественный и громкий звук, который устроит подавляющее большинство слушателей. Сабвуфер легко захватывает самые низкие нотки, играет сбито, не бубнит и не размазывает бас. Сателлиты отличаются легким акцентом на верхнем диапазоне, что обусловлено наличием горки на их АЧХ.
Согласование не вызывает нареканий, а, немного настроив уровень каналов, нам удалось получить впечатляющий объемный звук. Набор неплохо отыгрывает все музыкальные направления. Но лучше всего ему, естественно, удается электронная и поп-музыка, фильмы и озвучка игр. Если вы любитель какого-нибудь хардкора и стилей из разряда потяжелее, то детализации может не хватить.
SVEN HT-210 — решение, безусловно, интересное. По совокупности всех факторов набор получает очень хорошую оценку с нашей стороны. Звучание достаточно сбалансированное и ровное. Есть отличный запас по мощности. Акустика оборудована всеми мыслимыми интерфейсами, поэтому к ней можно подсоединить абсолютно любое домашнее устройство.
Получается этакий универсальный, функциональный и мощный акустический набор на все случаи жизни.
Фотографии выполнены в студии TECHLABS, фотограф Кирилл Кручинин
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