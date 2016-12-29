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Поезда бизнес-класса Минск - Гомель оснастят мультимедийным контентом

30.12.2016 09:51 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 дек — Sputnik. Белорусская железная дорога организовала мультимедийный контент в межрегиональных линий бизнес-класса ЭПМ, курсирующих по маршруту Минск — Гомель — Минск, сообщили Sputnik в пресс-службе БЖД.

Поезда бизнес-класса Минск - Гомель оснастят мультимедийным контентом
© flickr.com/ Ze'ev Barkan
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В поездах специально для реализации проекта установили медиасервера. Предполагается, что подключиться к ним можно будет при помощи Wi-Fi, что позволит пассажирам с использованием личных мобильных устройств просматривать медиаконтент.

"Причем установка дополнительного программного обеспечения на гаджетах не требуется", — уточнили в БЖД.

По сообщению перевозчика, они предлагают своим пассажирам художественные и документальные фильмы, сериалы, музыкальные клипы и записи, аудио- и электронные книги.

"К Новому году белорусская магистраль предусмотрела для пассажиров специальный праздничный репертуар мультимедийного контента", — заверили собеседники Sputnik.

Кроме того, на сервере разместят "актуальную видеоинформацию об услугах, оказываемых Белорусской железной дорогой, правилах безопасного нахождения на объектах железнодорожного транспорта, а также презентационные видеоролики БЖД".

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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В поездах смотреть подготовленные БЖД клипы, сериалы и фильмы можно будет при помощи Wi-Fi.

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