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Поезда бизнес-класса Минск - Гомель оснастят мультимедийным контентом
30.12.2016 09:51 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 дек — Sputnik. Белорусская железная дорога организовала мультимедийный контент в межрегиональных линий бизнес-класса ЭПМ, курсирующих по маршруту Минск — Гомель — Минск, сообщили Sputnik в пресс-службе БЖД.
В поездах специально для реализации проекта установили медиасервера. Предполагается, что подключиться к ним можно будет при помощи Wi-Fi, что позволит пассажирам с использованием личных мобильных устройств просматривать медиаконтент.
"Причем установка дополнительного программного обеспечения на гаджетах не требуется", — уточнили в БЖД.
По сообщению перевозчика, они предлагают своим пассажирам художественные и документальные фильмы, сериалы, музыкальные клипы и записи, аудио- и электронные книги.
"К Новому году белорусская магистраль предусмотрела для пассажиров специальный праздничный репертуар мультимедийного контента", — заверили собеседники Sputnik.
Кроме того, на сервере разместят "актуальную видеоинформацию об услугах, оказываемых Белорусской железной дорогой, правилах безопасного нахождения на объектах железнодорожного транспорта, а также презентационные видеоролики БЖД".
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В поездах смотреть подготовленные БЖД клипы, сериалы и фильмы можно будет при помощи Wi-Fi.
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