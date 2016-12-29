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винтовочная пуля рикошетит от стеклянной "капли принца Руперта"

30.12.2016 10:31 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Может ли обычное небронированное стекло выдержать попадание пули калибра .22 (5,6 мм)? Портал Science alert опубликовал видео, которое доказывает, что это возможно, правда, если стекло примет форму изобретенной в 1600-х годах  «капли принца Руперта».

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Этот объект с необычными свойствами получается, когда расплавленное стекло попадает в очень холодную воду. При этом ее внешний слой охлаждается так быстро, что структура стекла не успевает перестроиться, и соответствующее изменение (уменьшение) объема мало.

В результате сердцевина оказывается растянута, а внешний слой — сжат. Сжатая оболочка очень прочна, но если разрушить, все напряжения высвобождаются, и капля взрывается.

В ролике видно, что оболочка получается настолько твердой, что от нее рикошетит пуля, выпущенная в упор. А сама «капля принца Руперта» разрушается только из-за вибрации, воздействующей на ее тонкий хрупкий конец.

Фронт «взрыва» движется по капле с большой скоростью: 1,2 км/с (для сравнения: скорость звука в воздухе 0,34 км/с, скорость детонации взрывчатки — 2—9 км/с). Поэтому частота кадров при съемке составляла 150000 кадров в секунду.

 
 
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Может ли обычное небронированное стекло выдержать попадание пули калибра .22 (5,6 мм)? Портал Science alert опубликовал видео, которое доказывает, что это возможно, правда,...

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