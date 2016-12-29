МИНСК, 30 дек – Sputnik. Специалисты после осмотра корпуса реактора для строящейся в Островце БелАЭС не нашли на нем каких-либо повреждений, сообщили в администрации РУП "Белорусская атомная станция".



© Sputnik/ Василий Семашко Вильнюс вручил послу Беларуси еще одну ноту по АЭС

Состав, который перевозил корпус из Волгодонска (Россия) в Островец, днем 26 декабря во время выполнения маневров на станции "Славное" задел кожухом корпуса реактора опору контактной сети . Росатом заверил, что по факту будет проведена тщательная экспертиза , а МИД Литвы в связи с произошедшим направил Беларуси очередную ноту .

По информации БелАЭС корпус был доставлен на строительную площадку 28 декабря, а спустя день прошла его проверка, в которой приняли участие участием представители РУП, Атомэнергомаша, БЖД, а также перевозчика и страховой компании

"Был произведен осмотр всех элементов корпуса реактора. В результате никаких повреждений не обнаружено", – сказали в администрации.

Там также сообщили, что входной контроль корпуса, поступившего на АЭС, будет проведен согласно инструкций – с участием специалистов из соответствующих организаций.

Белорусская АЭС возводится при участии России рядом с Островцом в 50 километрах от Вильнюса. Станция будет состоять из двух энергоблоков суммарной электрической мощностью до 2400 МВт. Ввод в эксплуатацию первого блока запланирован на 2018 год, второго – на 2020-й.