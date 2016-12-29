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В Германии арестован алхимик, добывавший золото из мобильных телефонов

30.12.2016 14:11 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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В Германии владелец дома навел полицейских на своего арендатора, из квартиры которого доносились подозрительные «химические» запахи. Как оказалось, молодой человек безуспешно пытался добыть золото из старых мобильных телефонов и компьютерных плат, пишет newsru.

В Германии арестован алхимик, добывавший золото из мобильных телефонов

Алхимик был обнаружен в местечке Браубах, неподалеку от города Кобленц, уточняет Yahoo News со ссылкой на AP. Полицейские, обнаружив в квартире 28-летнего жильца целый набор химических реактивов, поначалу заподозрили, что тот устроил подпольную лабораторию по производству наркотиков.

В то время, когда стражи порядка пытались постичь запущенные в пробирках реакции, молодой человек находился в поездке на юг Германии. После его ареста выяснилось, что он отправился к своим знакомым физикам за советом, поскольку никак не мог добиться результата. Те проанализировали ситуацию и предложили своему другу сдаться.

Как отмечает Focus, полиция продолжает проверку, не исключая версию о том, что лаборатория могла использоваться для производства взрывчатки или других незаконных веществ.

 
 
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В Германии владелец дома навел полицейских на своего арендатора, из квартиры которого доносились подозрительные «химические» запахи. Как оказалось, молодой...

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