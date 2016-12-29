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Космонавты на МКС встретят Новый год 16 раз

30.12.2016 14:40 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 дек – Sputnik. Экипаж миссии на Международной космической станции смогут встретить Новый год16 раз, сообщили журналистам в Центре управления полетами (ЦУП).

Космонавты на МКС встретят Новый год 16 раз
© RT
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"Совершая космический полет, станция 16 раз пересечет часовые пояса, где уже наступил Новый год. Космонавты "Роскосмоса" и астронавты NASA и ESA, несущие вахту на борту МКС, встретят Новый Год в тот момент времени, когда трасса полета МКС будет проходить юго-западнее Новой Зеландии", — говорится в сообщении.

По расчетам службы баллистико-навигационного обеспечения российского Центра управления полетами (ЦУП), "первая" встреча Нового года на орбите произойдет 31 декабря в 15:24 по минскому времени.

Далее космонавты и астронавты смогут поздравить друг друга уже 1 января 2017 года над территорией штата Калифорния (США), над Фолклендскими островами, у островов Фиджи и над Беларусью. В "последний" раз экипаж сможет встретить Новый год в 14:34 1 января 2017 года над южной частью акватории Тихого океана.

В настоящее время на борту МКС находятся члены экипажа миссии МКС-50 Андрей Борисенко, Сергей Рыжиков, Олег Новицкий ("Роскосмос"), американские астронавты Роберт Кимброу, Пегги Уитсон (NASA) и астронавт Европейского космического агентства Тома Песке (Франция).

 
Теги: Минск
 
 
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В "последний" раз экипаж сможет встретить Новый год в 14:34 1 января 2017 года над южной частью акватории Тихого океана.

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