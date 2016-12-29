По пятницам 42.TUT.BY публикует классические задачи на логику, чтобы вы могли размять мозги в выходные. Проверьте: не выветрила ли подготовка к Новому году из вашей головы способность к подсчетам?

Вы наверняка не раз видели в Сети задачки, где предлагается суммировать фрукты, фигуры или зверей. Предлагаем вам усложненный вариант — целую таблицу из разноцветных фигурок.



Изображение: nrich.maths.org

Одинаковые фигуры заменяют одни и те же числа. Числа справа — суммы значений всех фигур ряда, числа внизу — суммы значений всех фигур столбца. Какое число должно быть на месте вопросительного знака?

Источник: NRICH Project

Ответ на загадку мы опубликуем на этой же странице во вторник, 3 января.