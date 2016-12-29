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Рассекречена стоимость смартфонов Galaxy A5 (2017) и Galaxy A7 (2017)
30.12.2016 14:53 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Малайзийское подразделение Samsung начало прием предварительных заказов на смартфоны Galaxy A5 (2017) и Galaxy A7 (2017), официальный анонс которых состоится 5 января в рамках выставки CES 2017. Стоимость Galaxy A5 (2017) составляет $380, Galaxy A7 (2017) - $425.
Galaxy A5 (2017) приписывают 5,2-дюймовый Super AMOLED экран с разрешением 1920 х 1080 пикселей, восьмиядерный процессор Exynos 7880 c графикой Mali-T830, 3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной памяти и 16-мегапиксельную камеру.
Galaxy A7 (2017) порадует 5,7-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1920 x 1080 пикселей,восьмиядерным процессором Exynos 7880, 3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной памяти и двумя 16-мегапиксельными камерами.
Все новинки получат водонепроницаемый корпус, сканер отпечатков пальцев и порт USB Type-C.
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Малайзийское подразделение Samsung начало прием предварительных заказов на смартфоны Galaxy A5 (2017) и Galaxy A7...
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