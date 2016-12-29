В NASA рассказали , что редкая комета, уже вошедшая в Солнечную систему, станет на следующей неделе настолько яркой, что ее можно будет увидеть в чистом ночном небе с помощью обычного бинокля, или, возможно, даже невооруженным глазом.

Комета была обнаружена NASA еще в октябре и получила обозначение C/2016 U1 NEOWISE. Сообщается, что она не несет опасности для Земли (она пролетела в 106 миллионах км от нее еще 13 декабря), ее траектория проходит рядом с Солнцем. И чем ближе она к звезде, тем ярче будет ее свечение.

Уже можно посмотреть, как выглядит комета. Снимок ниже сделан 23 декабря в Австрии с помощью телескопа:



Фото: Michael Jäger/Universe Today

Предсказать степень свечения комет очень сложно. Эти космические тела, как правило, состоят изо льда, пыли и скалистого материала. При приближении к Солнцу они начинают нагреваться и сгорать. Их состав по мере сгорания начинает меняться, отсюда мы наблюдаем и изменение яркости.

Исследователи знают немного о приближающейся комете, но предполагают, что ее период вращения вокруг Солнца может составлять миллионы лет. Это значит, что C/2016 U1 NEOWISE, вероятно, впервые проходит через внутреннюю часть Солнечной системы, а также то, что ни мы, ни наши ближайшие потомки не смогут наблюдать ее вблизи с Солнцем в будущем.