Компания Samsung выпустит беспроводные наушники для флагманского смартфона Galaxy S8. При этом они могут идти в комплекте с устройством, так как сам аппарат будет лишен аудиоразъема. Об этом сообщает тематический ресурс SamMobile.

Также поговаривают, что в качестве внешнего аксессуара к устройству может прилагаться стилус S Pen. Компания сделала несколько миллионов таких стилусов, но из-за фиаско Galaxy Note 7 они пылятся на складе.

Еще Galaxy S8 приписывают 8 ГБ оперативной памяти, изготовленной по 10-нанометровому техпроцессу. Также устройству достанется 256 ГБ сверхбыстрой флэш-памяти UFS 2.1.





Из прочих особенностей упоминаются громкоговорители Harman, симметричный порт USB-C и цифровой помощник Bixby, разработкой которого занимаются создатели Siri.

По слухам, Galaxy S8 пропустит выставку MWC 2016 и будет представлен в апреле на собственном мероприятии Samsung в Нью-Йорке.