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Galaxy S8 лишится аудиоразъема, но получит беспроводные наушники

30.12.2016 15:01 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Samsung выпустит беспроводные наушники для флагманского смартфона Galaxy S8. При этом они могут идти в комплекте с устройством, так как сам аппарат будет лишен аудиоразъема. Об этом сообщает тематический ресурс SamMobile.

Также поговаривают, что в качестве внешнего аксессуара к устройству может прилагаться стилус S Pen. Компания сделала несколько миллионов таких стилусов, но из-за фиаско Galaxy Note 7 они пылятся на складе.

Еще Galaxy S8 приписывают 8 ГБ оперативной памяти, изготовленной по 10-нанометровому техпроцессу. Также устройству достанется 256 ГБ сверхбыстрой флэш-памяти UFS 2.1.

Galaxy S8 лишится аудиоразъема, но получит беспроводные наушники

Из прочих особенностей упоминаются громкоговорители Harman, симметричный порт USB-C и цифровой помощник Bixby, разработкой которого занимаются создатели Siri.

По слухам, Galaxy S8 пропустит выставку MWC 2016 и будет представлен в апреле на собственном мероприятии Samsung в Нью-Йорке.

 
 
Ссылка на источник 21
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Компания Samsung выпустит беспроводные наушники для флагманского смартфона Galaxy S8. При этом они могут...

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