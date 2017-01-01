Сегодня в Лас-Вегасе на выставке CES 2017 компания Samsung анонсировала «почти флагманскую» линейку смартфонов Galaxy A (2017). Мы протестировали устройства и спешим рассказать обо всех их плюсах и минусах.





Смартфоны Samsung Galaxy A пользуется спросом потому, что за сравнительно небольшую в сравнении с флагманскими моделями цену, они предлагают отличные экраны, премиальный дизайн и неплохую производительность.

В этом году в третьем по счету поколении смартфонов к их достоинствам прибавилась повышенная автономность и полная защита от воды.

Дизайн — почти копия флагманского Galaxy S7



Слева направо — Galaxy A3, Galaxy A5, Galaxy A7

В 2015 году первые смартфоны линейки Galaxy A получили черты дизайна Galaxy Alpha и Galaxy Note 4, в 2016 — флагманского Galaxy S6. Тенденция сохранилась и в нынешнем поколении устройств — внешне все три смартфона (A3, A5, A7) практически полностью повторяют дизайн Galaxy S7.



Samsung Galaxy S7

Особенно хорошо это становится заметно при взгляде на задние спинки аппаратов, которые теперь скруглены не только по бокам, но еще сверху и снизу. Визуально это придает смартфонам более завершенный вид.





Задняя панель во всех трех аппаратах выполнена из закаленного стекла Gorilla Glass 4, которое, к сожалению, отлично собирает отпечатки пальцев. При этом, несмотря на скользкую спинку, телефоны отлично лежат в руке и не норовят при использовании выпасть из ладони.





Важно, что теперь глазок основной камеры у всей тройки полностью утоплен в корпус — при таком расположении у него куда меньше шансов со временем поцарапаться.

Еще одним конструктивным отличием стал сменивший свое расположение мультимедийный динамик — теперь он находится на правой грани смартфонов, немного выше клавиши питания. Качество звучания среднее, громкость высокая — звонок вы вряд ли пропустите.





На лицевой стороне из механических элементов помимо разговорного динамика и фронтальной камеры у всех аппаратов есть лишь кнопка «домой» со встроенным в нее сканером отпечатков пальцев (в Galaxy A3 он появился впервые).

Претензий к работе сенсора у нас нет — срабатывание происходит практически мгновенно, и расположен он в «правильном» месте под экраном (для разблокировки не обязательно брать смартфоны в руку).

Корпуса теперь полностью водонепроницаемые

Одной из главных «фишек» всей линейки стала защита от воды и пыли по стандарту IP68 — смартфоны можно погружать на глубину до 1,5 метра до 30 минут.





Злоупотреблять подобным новшеством мы не советуем, но бояться за сохранность не самых дешевых гаджетов под дождем или при случайном выскальзывании из рук в ванной теперь не стоит.

При этом, как и в случае с Galaxy S7, в конструкции корпусов не используется ни одной заглушки портов — но это, в свою очередь, накладывает ограничения на использование устройств. Например, поставить смартфоны заряжаться сразу после погружения в воду не получится — на экране появиться предупреждение о том, что сделать это станет возможно лишь после того, как устройство полностью высохнет.

Экраны стали еще лучше

Размер дисплея подрос лишь в Galaxy A7 — теперь он составляет 5,7 дюймов (против 5,5 дюймов в модели 2016 года). Несмотря на возросшую диагональ, проблем с четкостью картинки мы не заметили — все элементы отлично различимы (плотность пикселей — 386 ppi).



Слева направо — Galaxy A3, Galaxy A5, Galaxy A7

В Galaxy A3 и A5 изменений не произошло — тут все те же панели на 4,7 и 5,2 дюймов (соответственно с HD и Full HD разрешениями). С качеством детализации у них все также на высоком уровне.

Рассмотреть отдельные пиксели можно лишь на Galaxy А3 (312 ppi), и то специально задавшись такой целью — в повседневной жизни дискомфорта это ничуть не вызывает.

Все дисплеи выполнены по фирменной технологии Super AMOLED — благодаря этому картинка на них выглядит очень сочной, яркой и контрастной. Если вам не нравится излишняя «кислотность» цветов, то настроить экраны на более естественную цветопередачу можно самостоятельно в настройках аппаратов.

На солнце дисплеи практически не выгорают и текст на них остается хорошо различимым, углы обзора на всех трех устройствах максимальные — лишь под большим наклоном белый цвет немного уходит в зеленые оттенки.

Еще одним приятным бонусом, перекочевавшим с флагманского Galaxy S7, стал режим Always On Display — при его активации на экран постоянно выводится текущее время, календарь, процент заряда батареи и уведомления от приложений.





Важно, что благодаря технологии Super AMOLED (когда на дисплее становится возможным подсветить каждый отдельный пиксель, а не всю панель целиком) такая опция практически не расходует энергию — по заверению Samsung, в этом режиме каждый час тратится не более 1% аккумулятора.

Достаточная, но не выдающаяся производительность

В этом году вся тройка смартфонов полностью перешла на собственные процессоры компании Samsung — Galaxy A3 базируется на восьмиядерном чипе Exynos 7870 на 1,6 ГГц, а в Galaxy A5 и A7 используется его более старшая модификация — Exynos 7880 на 1,9 ГГц. Объем оперативной памяти также различается — Galaxy A3 досталось 2 ГБ, в то время как A5 и A7 оснащены 3 ГБ.

Более точные технические характеристики в сравнении с прошлогодними моделями смотрите в таблицах ниже:

Смартфон Galaxy A3 (2016) Galaxy A3 (2017) Экран 4,7 дюйма, 1280×720 пискелей 4,7 дюйма, 1280×720 пискелей Процессор Четырехъядерный Snapdragon 410, 1,5 ГГц Восьмиядерный Exynos 7870, 1,6 ГГц Память, ГБ (оперативная/внутренняя) 1,5/16, microSD (до 128 ГБ) 2/16, microSD (до 256 ГБ) Фронтальная камера 5 МП 8 МП Основная камера 13 МП 13 МП Аккумулятор 2300 мАч 2350 мАч Габариты 134,5×65,2×7,3 мм, 132 г 135,4×66,2×7,9 мм, 138 г Защита от воды и пыли Нет Есть, IP68

Смартфон Galaxy A5 (2016) Galaxy A5 (2017) Экран 5,2 дюйма, 1920×1080 пискелей 5,2 дюйма, 1920×1080 пискелей Процессор Восьмиядерный Exynos 7580, 1,6 ГГц Восьмиядерный Exynos 7880, 1,9 ГГц Память, ГБ (оперативная/внутренняя) 2/16, microSD (до 128 ГБ) 3/32, microSD (до 256 ГБ) Фронтальная камера 5 МП 16 МП Основная камера 13 МП 16 МП Аккумулятор 2900 мАч 3000 мАч Габариты 144,8×71×7,3 мм, 138 г 146,1×71,4×7,9 мм, 159 г Защита от воды и пыли Нет Есть, IP68

Смартфон Galaxy A7 (2016) Galaxy A7 (2017) Экран 5,5 дюйма, 1920×1080 пискелей 5,7 дюйма, 1920×1080 пискелей Процессор Восьмиядерный Exynos 7580, 1,6 ГГц Восьмиядерный Exynos 7880, 1,9 ГГц Память, ГБ (оперативная/внутренняя) 3/16, microSD (до 128 ГБ) 3/32, microSD (до 256 ГБ) Фронтальная камера 5 МП 16 МП Основная камера 13 МП 16 МП Аккумулятор 3300 мАч 3600 мАч Габариты 151,5×74,1×7,3 мм, 172 г 156,8×77,6×7,9 мм, 186 г Защита от воды и пыли Нет Есть, IP68

При повседневной работе лагов и зависаний не было замечено ни у одного из испытуемых — смартфоны работают достаточно быстро. Это подтверждают и результаты синтетического теста AnTuTu — Galaxy A3 набрал около 46 000 очков, а Galaxy A5 и A7 порядка 61 000 баллов.







Значения далеко не рекордные, но вполне достаточные для плавной работы интерфейса. С играми ситуация обстоит хуже — в «тяжелой» WOT Blitz с высокими настройками графики fps на младшем A3 варьируется в пределах 13−20 кадров.





Galaxy A5 и A7 справляются лучше — на тех же настройках fps на них за полчаса игры не разу не просел ниже 25−31 кадров. Если этого вам недостаточно, то на низких параметрах графики fps стабильно держится на уровне 59−60 кадров в секунду.





Удивительно, но даже при длительной игровой сессии под большой нагрузкой смартфоны практически не греются, оставаясь лишь чуть теплыми в верхней части корпуса.

Впечатляющая автономность

Очевидно, Samsung удалось сделать очень сбалансированные процессоры — в меру производительные, но при этом очень энергоэффективные (отсюда и практически полное отсутствие нагрева корпуса).

Вообще, высокая длительность автономной работы стала самым неожиданным и приятным сюрпризом в линейке смартфонов Galaxy A 2017-го модельного года.

При очень активном использовании (синхронизация нескольких мессенджеров и социальных сетей, постоянно включенный мобильный интернет, геопозиционирование, порядка одного часа музыки и по пол часа игр и разговоров в день) все три смартфона спокойно «живут» по 1,5−2 дня — отличный результат!

Galaxy A7 (2017) — это вообще первый «обычный» смартфон на нашей памяти, который в реальной жизни смог продержаться полноценные 2 суток на максимальной нагрузке («специализированные гаджеты с огромными батареями не в счет). Ниже — скриншот расхода батареи Galaxy A7 (2017):





Наши наблюдения подтверждают и результаты синтетического теста — вся тройка набирает в нем свыше 10 000 баллов. Сверху вниз — Galaxy A3, Galaxy A5 и Galaxy A7.













Еще одним немаловажным преимуществом стала поддержка быстрой зарядки — от 0 до 100% при использовании комплектного адаптера питания смартфоны заряжаются примерно за 1,5−2 часа (в зависимости от модели).

Камеры всё еще плохо подходят для ночной съемки

При хорошем освещении основные камеры всех трех устройств отрабатывают хорошо — снимки получаются высоко детализированными, с правильной цветопередачей и балансом белого.

Ниже последовательно выложены фотографии, сделанные на Galaxy A3 и A5 (в A7 установлен идентичный с A5 фотомодуль). Первым в паре идет снимок, сделанный на Galaxy A3.













































Существенной разницы между 13-мегапиксельным сенсором Galaxy A3 и 16-мегапискельным в A5 и A7 при дневном освещении мы не заметили — фотографии получаются сравнимого качества.

А вот при недостатке света превосходство более технически совершенного фотомодуля Galaxy A5 и A7 становится очевиднее — их снимки выходят более насыщенными, с меньшим количеством шумов.

При этом назвать качество получаемых в ночное время суток фото удовлетворительным сложно — оптика явно не подходит для съемок в таких условиях. Это и неудивительно — хотите качественных кадров в любых условиях — покупайте флагманы.

По фронтальным камерам победителями, пусть и не очевидными, также становятся Galaxy A5 и A7 — кадры, полученные с их 16-мегапикселных сенсоров, по качеству чуть лучше снимков 8-мекапиксельной фронталки Galaxy A3. Сравните сами (первое фото — Galaxy A3).









В итоге

Смартфоны линейки Galaxy A всегда отличались отличной сбалансированностью — это в полной мере относится и к устройствам 2017 модельного года.

У них премиальный дизайн, практически полностью копирующий флагманский Galaxy S7, отличные экраны, хорошие камеры и достаточная для большинства задач производительность. Добавим к этому водонепроницаемые корпуса, быстрый сканер отпечатков пальцев и многократно возросшую автономность и получим весьма привлекательное предложение.

Ждет ли новинки коммерческий успех, целиком зависит от их стоимости в Беларуси — если она установится в пределах 650−700 рублей, то рекомендовать их к покупке можно будет большинству пользователей.





Но если цена шагнет выше этого уровня, то корейским «почти флагманам» придется конкурировать с настоящими и куда более производительными флагманами китайских производителей (например, с Xiaomi Mi5S или Meizu Pro 6 ).

В этом случае покупка смартфонов линейки Galaxy A станет целесообразной лишь в том случае, если вы по каким-либо причинам не доверяете китайским производителям, нуждаетесь в водонепроницаемом корпусе (которых в китайских моделях пока что нет) или просто хотите пользоваться устройством A-бренда.

За предоставленные на тестирование смартфоны благодарим компанию Samsung .