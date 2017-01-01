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Впечатляющая автономность, премиум-дизайн и защита от воды: обзор новых Samsung Galaxy A (2017)

02.01.2017 10:25 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Сегодня в Лас-Вегасе на выставке CES 2017 компания Samsung анонсировала «почти флагманскую» линейку смартфонов Galaxy A (2017). Мы протестировали устройства и спешим рассказать обо всех их плюсах и минусах.

Впечатляющая автономность, премиум-дизайн и защита от воды: обзор новых Samsung Galaxy A (2017)

Смартфоны Samsung Galaxy A пользуется спросом потому, что за сравнительно небольшую в сравнении с флагманскими моделями цену, они предлагают отличные экраны, премиальный дизайн и неплохую производительность.

В этом году в третьем по счету поколении смартфонов к их достоинствам прибавилась повышенная автономность и полная защита от воды.

Дизайн — почти копия флагманского Galaxy S7

Впечатляющая автономность, премиум-дизайн и защита от воды: обзор новых Samsung Galaxy A (2017)
Слева направо — Galaxy A3, Galaxy A5, Galaxy A7

В 2015 году первые смартфоны линейки Galaxy A получили черты дизайна Galaxy Alpha и Galaxy Note 4, в 2016 — флагманского Galaxy S6. Тенденция сохранилась и в нынешнем поколении устройств — внешне все три смартфона (A3, A5, A7) практически полностью повторяют дизайн Galaxy S7.

Впечатляющая автономность, премиум-дизайн и защита от воды: обзор новых Samsung Galaxy A (2017)
Samsung Galaxy S7

Особенно хорошо это становится заметно при взгляде на задние спинки аппаратов, которые теперь скруглены не только по бокам, но еще сверху и снизу. Визуально это придает смартфонам более завершенный вид.

Впечатляющая автономность, премиум-дизайн и защита от воды: обзор новых Samsung Galaxy A (2017)

Задняя панель во всех трех аппаратах выполнена из закаленного стекла Gorilla Glass 4, которое, к сожалению, отлично собирает отпечатки пальцев. При этом, несмотря на скользкую спинку, телефоны отлично лежат в руке и не норовят при использовании выпасть из ладони.

Впечатляющая автономность, премиум-дизайн и защита от воды: обзор новых Samsung Galaxy A (2017)

Важно, что теперь глазок основной камеры у всей тройки полностью утоплен в корпус — при таком расположении у него куда меньше шансов со временем поцарапаться.

Еще одним конструктивным отличием стал сменивший свое расположение мультимедийный динамик — теперь он находится на правой грани смартфонов, немного выше клавиши питания. Качество звучания среднее, громкость высокая — звонок вы вряд ли пропустите.

Впечатляющая автономность, премиум-дизайн и защита от воды: обзор новых Samsung Galaxy A (2017)

На лицевой стороне из механических элементов помимо разговорного динамика и фронтальной камеры у всех аппаратов есть лишь кнопка «домой» со встроенным в нее сканером отпечатков пальцев (в Galaxy A3 он появился впервые).

Претензий к работе сенсора у нас нет — срабатывание происходит практически мгновенно, и расположен он в «правильном» месте под экраном (для разблокировки не обязательно брать смартфоны в руку).

Корпуса теперь полностью водонепроницаемые

Одной из главных «фишек» всей линейки стала защита от воды и пыли по стандарту IP68 — смартфоны можно погружать на глубину до 1,5 метра до 30 минут.

Впечатляющая автономность, премиум-дизайн и защита от воды: обзор новых Samsung Galaxy A (2017)

Злоупотреблять подобным новшеством мы не советуем, но бояться за сохранность не самых дешевых гаджетов под дождем или при случайном выскальзывании из рук в ванной теперь не стоит.

При этом, как и в случае с Galaxy S7, в конструкции корпусов не используется ни одной заглушки портов — но это, в свою очередь, накладывает ограничения на использование устройств. Например, поставить смартфоны заряжаться сразу после погружения в воду не получится — на экране появиться предупреждение о том, что сделать это станет возможно лишь после того, как устройство полностью высохнет.

Экраны стали еще лучше

Размер дисплея подрос лишь в Galaxy A7 — теперь он составляет 5,7 дюймов (против 5,5 дюймов в модели 2016 года). Несмотря на возросшую диагональ, проблем с четкостью картинки мы не заметили — все элементы отлично различимы (плотность пикселей — 386 ppi).

Впечатляющая автономность, премиум-дизайн и защита от воды: обзор новых Samsung Galaxy A (2017)
Слева направо — Galaxy A3, Galaxy A5, Galaxy A7

В Galaxy A3 и A5 изменений не произошло — тут все те же панели на 4,7 и 5,2 дюймов (соответственно с HD и Full HD разрешениями). С качеством детализации у них все также на высоком уровне.

Рассмотреть отдельные пиксели можно лишь на Galaxy А3 (312 ppi), и то специально задавшись такой целью — в повседневной жизни дискомфорта это ничуть не вызывает.

Все дисплеи выполнены по фирменной технологии Super AMOLED — благодаря этому картинка на них выглядит очень сочной, яркой и контрастной. Если вам не нравится излишняя «кислотность» цветов, то настроить экраны на более естественную цветопередачу можно самостоятельно в настройках аппаратов.

На солнце дисплеи практически не выгорают и текст на них остается хорошо различимым, углы обзора на всех трех устройствах максимальные — лишь под большим наклоном белый цвет немного уходит в зеленые оттенки.

Еще одним приятным бонусом, перекочевавшим с флагманского Galaxy S7, стал режим Always On Display — при его активации на экран постоянно выводится текущее время, календарь, процент заряда батареи и уведомления от приложений.

Впечатляющая автономность, премиум-дизайн и защита от воды: обзор новых Samsung Galaxy A (2017)

Важно, что благодаря технологии Super AMOLED (когда на дисплее становится возможным подсветить каждый отдельный пиксель, а не всю панель целиком) такая опция практически не расходует энергию — по заверению Samsung, в этом режиме каждый час тратится не более 1% аккумулятора.

Достаточная, но не выдающаяся производительность

В этом году вся тройка смартфонов полностью перешла на собственные процессоры компании Samsung — Galaxy A3 базируется на восьмиядерном чипе Exynos 7870 на 1,6 ГГц, а в Galaxy A5 и A7 используется его более старшая модификация — Exynos 7880 на 1,9 ГГц. Объем оперативной памяти также различается — Galaxy A3 досталось 2 ГБ, в то время как A5 и A7 оснащены 3 ГБ.

Более точные технические характеристики в сравнении с прошлогодними моделями смотрите в таблицах ниже:

Смартфон Galaxy A3 (2016) Galaxy A3 (2017)
Экран 4,7 дюйма, 1280×720 пискелей 4,7 дюйма, 1280×720 пискелей
Процессор Четырехъядерный Snapdragon 410, 1,5 ГГц Восьмиядерный Exynos 7870, 1,6 ГГц
Память, ГБ (оперативная/внутренняя) 1,5/16, microSD (до 128 ГБ) 2/16, microSD (до 256 ГБ)
Фронтальная камера 5 МП 8 МП
Основная камера 13 МП 13 МП
Аккумулятор 2300 мАч 2350 мАч
Габариты 134,5×65,2×7,3 мм, 132 г 135,4×66,2×7,9 мм, 138 г
Защита от воды и пыли Нет Есть, IP68
Смартфон Galaxy A5 (2016) Galaxy A5 (2017)
Экран 5,2 дюйма, 1920×1080 пискелей 5,2 дюйма, 1920×1080 пискелей
Процессор Восьмиядерный Exynos 7580, 1,6 ГГц Восьмиядерный Exynos 7880, 1,9 ГГц
Память, ГБ (оперативная/внутренняя) 2/16, microSD (до 128 ГБ) 3/32, microSD (до 256 ГБ)
Фронтальная камера 5 МП 16 МП
Основная камера 13 МП 16 МП
Аккумулятор 2900 мАч 3000 мАч
Габариты 144,8×71×7,3 мм, 138 г 146,1×71,4×7,9 мм, 159 г
Защита от воды и пыли Нет Есть, IP68
Смартфон Galaxy A7 (2016) Galaxy A7 (2017)
Экран 5,5 дюйма, 1920×1080 пискелей 5,7 дюйма, 1920×1080 пискелей
Процессор Восьмиядерный Exynos 7580, 1,6 ГГц Восьмиядерный Exynos 7880, 1,9 ГГц
Память, ГБ (оперативная/внутренняя) 3/16, microSD (до 128 ГБ) 3/32, microSD (до 256 ГБ)
Фронтальная камера 5 МП 16 МП
Основная камера 13 МП 16 МП
Аккумулятор 3300 мАч 3600 мАч
Габариты 151,5×74,1×7,3 мм, 172 г 156,8×77,6×7,9 мм, 186 г
Защита от воды и пыли Нет Есть, IP68

При повседневной работе лагов и зависаний не было замечено ни у одного из испытуемых — смартфоны работают достаточно быстро. Это подтверждают и результаты синтетического теста AnTuTu — Galaxy A3 набрал около 46 000 очков, а Galaxy A5 и A7 порядка 61 000 баллов.

Впечатляющая автономность, премиум-дизайн и защита от воды: обзор новых Samsung Galaxy A (2017)
Впечатляющая автономность, премиум-дизайн и защита от воды: обзор новых Samsung Galaxy A (2017)

Значения далеко не рекордные, но вполне достаточные для плавной работы интерфейса. С играми ситуация обстоит хуже — в «тяжелой» WOT Blitz с высокими настройками графики fps на младшем A3 варьируется в пределах 13−20 кадров.

Впечатляющая автономность, премиум-дизайн и защита от воды: обзор новых Samsung Galaxy A (2017)

Galaxy A5 и A7 справляются лучше — на тех же настройках fps на них за полчаса игры не разу не просел ниже 25−31 кадров. Если этого вам недостаточно, то на низких параметрах графики fps стабильно держится на уровне 59−60 кадров в секунду.

Впечатляющая автономность, премиум-дизайн и защита от воды: обзор новых Samsung Galaxy A (2017)

Удивительно, но даже при длительной игровой сессии под большой нагрузкой смартфоны практически не греются, оставаясь лишь чуть теплыми в верхней части корпуса.

Впечатляющая автономность

Очевидно, Samsung удалось сделать очень сбалансированные процессоры — в меру производительные, но при этом очень энергоэффективные (отсюда и практически полное отсутствие нагрева корпуса).

Вообще, высокая длительность автономной работы стала самым неожиданным и приятным сюрпризом в линейке смартфонов Galaxy A 2017-го модельного года.

При очень активном использовании (синхронизация нескольких мессенджеров и социальных сетей, постоянно включенный мобильный интернет, геопозиционирование, порядка одного часа музыки и по пол часа игр и разговоров в день) все три смартфона спокойно «живут» по 1,5−2 дня — отличный результат!

Galaxy A7 (2017) — это вообще первый «обычный» смартфон на нашей памяти, который в реальной жизни смог продержаться полноценные 2 суток на максимальной нагрузке («специализированные гаджеты с огромными батареями не в счет). Ниже — скриншот расхода батареи Galaxy A7 (2017):

Впечатляющая автономность, премиум-дизайн и защита от воды: обзор новых Samsung Galaxy A (2017)

Наши наблюдения подтверждают и результаты синтетического теста — вся тройка набирает в нем свыше 10 000 баллов. Сверху вниз — Galaxy A3, Galaxy A5 и Galaxy A7.

Впечатляющая автономность, премиум-дизайн и защита от воды: обзор новых Samsung Galaxy A (2017)

Впечатляющая автономность, премиум-дизайн и защита от воды: обзор новых Samsung Galaxy A (2017)

Впечатляющая автономность, премиум-дизайн и защита от воды: обзор новых Samsung Galaxy A (2017)

Еще одним немаловажным преимуществом стала поддержка быстрой зарядки — от 0 до 100% при использовании комплектного адаптера питания смартфоны заряжаются примерно за 1,5−2 часа (в зависимости от модели).

Камеры всё еще плохо подходят для ночной съемки

При хорошем освещении основные камеры всех трех устройств отрабатывают хорошо — снимки получаются высоко детализированными, с правильной цветопередачей и балансом белого.

Ниже последовательно выложены фотографии, сделанные на Galaxy A3 и A5 (в A7 установлен идентичный с A5 фотомодуль). Первым в паре идет снимок, сделанный на Galaxy A3.

Впечатляющая автономность, премиум-дизайн и защита от воды: обзор новых Samsung Galaxy A (2017)


Впечатляющая автономность, премиум-дизайн и защита от воды: обзор новых Samsung Galaxy A (2017)

Впечатляющая автономность, премиум-дизайн и защита от воды: обзор новых Samsung Galaxy A (2017)


Впечатляющая автономность, премиум-дизайн и защита от воды: обзор новых Samsung Galaxy A (2017)


Впечатляющая автономность, премиум-дизайн и защита от воды: обзор новых Samsung Galaxy A (2017)


Впечатляющая автономность, премиум-дизайн и защита от воды: обзор новых Samsung Galaxy A (2017)


Впечатляющая автономность, премиум-дизайн и защита от воды: обзор новых Samsung Galaxy A (2017)


Впечатляющая автономность, премиум-дизайн и защита от воды: обзор новых Samsung Galaxy A (2017)

Существенной разницы между 13-мегапиксельным сенсором Galaxy A3 и 16-мегапискельным в A5 и A7 при дневном освещении мы не заметили — фотографии получаются сравнимого качества.

А вот при недостатке света превосходство более технически совершенного фотомодуля Galaxy A5 и A7 становится очевиднее — их снимки выходят более насыщенными, с меньшим количеством шумов.

При этом назвать качество получаемых в ночное время суток фото удовлетворительным сложно — оптика явно не подходит для съемок в таких условиях. Это и неудивительно — хотите качественных кадров в любых условиях — покупайте флагманы.

По фронтальным камерам победителями, пусть и не очевидными, также становятся Galaxy A5 и A7 — кадры, полученные с их 16-мегапикселных сенсоров, по качеству чуть лучше снимков 8-мекапиксельной фронталки Galaxy A3. Сравните сами (первое фото — Galaxy A3).

Впечатляющая автономность, премиум-дизайн и защита от воды: обзор новых Samsung Galaxy A (2017)

Впечатляющая автономность, премиум-дизайн и защита от воды: обзор новых Samsung Galaxy A (2017)

В итоге

Смартфоны линейки Galaxy A всегда отличались отличной сбалансированностью — это в полной мере относится и к устройствам 2017 модельного года.

У них премиальный дизайн, практически полностью копирующий флагманский Galaxy S7, отличные экраны, хорошие камеры и достаточная для большинства задач производительность. Добавим к этому водонепроницаемые корпуса, быстрый сканер отпечатков пальцев и многократно возросшую автономность и получим весьма привлекательное предложение.

Ждет ли новинки коммерческий успех, целиком зависит от их стоимости в Беларуси — если она установится в пределах 650−700 рублей, то рекомендовать их к покупке можно будет большинству пользователей.

Впечатляющая автономность, премиум-дизайн и защита от воды: обзор новых Samsung Galaxy A (2017)

Но если цена шагнет выше этого уровня, то корейским «почти флагманам» придется конкурировать с настоящими и куда более производительными флагманами китайских производителей (например, с Xiaomi Mi5S или Meizu Pro 6).

В этом случае покупка смартфонов линейки Galaxy A станет целесообразной лишь в том случае, если вы по каким-либо причинам не доверяете китайским производителям, нуждаетесь в водонепроницаемом корпусе (которых в китайских моделях пока что нет) или просто хотите пользоваться устройством A-бренда.

За предоставленные на тестирование смартфоны благодарим компанию Samsung.

Впечатляющая автономность, премиум-дизайн и защита от воды: обзор новых Samsung Galaxy A (2017)

 
 
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Сегодня в Лас-Вегасе на выставке CES 2017 компания Samsung анонсировала «почти флагманскую» линейку смартфонов Galaxy A (2017). Мы протестировали устройства и спешим...

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