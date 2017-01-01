В уходящем году во всем мире о Беларуси узнали не только по уверенно шагающему вперед Viber или открывающей новые "стратегические" горизонты Wargaming. Буквально взорвавшее весь мир приложение MSQRD не испробовали только самые ленивые. ТОП достижений белорусской IT-индустрии в уходящем году по версии Sputnik.
"Маскарад" для Цукерберга
Безусловно, самым главным событием уходящего года стала покупка Facebook приложения Masquerade, созданного белорусскими программистами Евгением Невгенем и Сергеем Гончаром. Появившийся в начале года сервис, позволяющий в режиме реального времени накладывать маски известных политиков и животных, всколыхнул соцсети — MSQRD с удовольствием "юзали" как голливудские звезды, так и другие не менее известные личности, включая некоторых пилотов "Формулы-1".
Невгень, как один из соавторов MSQRD, вошел в ТОП-100 представителей Центральной и Восточной Европы по версии издания Financial Times. Ранее в этом рейтинге засветился и создатель World of Tanks, белорусский бизнесмен Виктор Кислый.
Wargaming не собирается останавливаться на достигнутом и уже "наточила гусеницы" в другие проекты игромира — "танкисты" объявили о сотрудничестве с создателями нашумевшей серии Total War — SEGA и Creative Assembly — и трудятся над созданием онлайн-стратегии ARENA, которой эксперты предрекают успех не меньше, чем у "танчиков".
Коме того, все три оператора заявили о намерениях обеспечить устойчивый прием сотового сигнала между станциями Минского метрополитена, однако дата осуществления столь ожидаемой минчанами услуги пока неизвестна.
К сожалению, IT-сферу в уходящем году не обошли громкие скандалы. Так, в середине августа СМИ сообщили о задержании топ-менеджмента одной из крупнейших "айтишных" компаний республики — IBA Group во главе с ее руководителем Сергеем Левтеевым. Интерес к деятельности IBA Group возник якобы после задержания исполнительного директора Беларусбанка Анатолия Боговика и генерального директора Банковского процессингового центра Геннадия Зубарева из-за "обналички и откатов". Позже Левтеев опроверг информацию о своем задержании, однако он отметил, что к его компании действительно проявляли интерес правоохранительные органы в связи с вопросами "корректности уплаты налогов".
Тем не менее, глава государства на пресс-конференции представителям российским СМИ 17 ноября подчеркнул, что будущее Беларуси — за высокими технологиями. "Нам прежде всего будет приносить богатство все это — гаджеты, айфоны, плафоны", — заметил Лукашенко, предрекая скорый конец "нефтегазовой эпохи". Однако пока самые стойкие белорусы покупают новые продукты Apple на родине, остальные, не дожидаясь официального старта продаж, едут за "яблочными" девайсами в соседние страны, где они появляются намного раньше.
Президент подтвердил на деле свои слова о желании развивать IT-отрасль в Беларуси, передав Парку высоких технологий (ПВТ) пустующие в центре города площади Минского производственного объединения вычислительной техники (МПОВТ), которое, по иронии судьбы, в советские годы собирало первые белорусские вычислительные машины.
ПВТ, в свою очередь, стал инициатором программы, согласно которой факультативы по программированию организовываются уже со второго класса начальной школы, однако, пока не во всех учреждениях. Также ПВТ стремится развивать "айтишные" знания и у старшеклассников, отправляя наиболее одаренных детей на Всемирную олимпиаду роботов.
Стремятся к развитию и другие IT-проекты, которые так или иначе связаны с Беларусью. Постепенно обрастает новыми функциями "убийца" Skype — Viber, который, в частности, разрабатывают в республике. В том же рейтинге Financial Times обозначились еще два белоруса — Артем Ставенко и Кирилл Чикеюк — создавшие стартап kino mo, который получил грант от американского миллиардера Ричарда Брэнсона. Осенью Байнет всколыхнула разработка белорусского программиста Олега Гальцева, который решил помочь своему отцу-инвалиду, собрав для него биомеханический протез стоимостью в десятки раз дешевле зарубежных аналогов.
2017 год в Беларуси объявлен Годом науки, и у Беларуси есть шанс в будущем году если не совершить прорыв, то хотя бы закрепить успехи в IT-индустрии, которая при должном внимании в дальнейшем действительно может стать флагманом белорусской экономики.
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