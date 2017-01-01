В уходящем году во всем мире о Беларуси узнали не только по уверенно шагающему вперед Viber или открывающей новые "стратегические" горизонты Wargaming. Буквально взорвавшее весь мир приложение MSQRD не испробовали только самые ленивые. ТОП достижений белорусской IT-индустрии в уходящем году по версии Sputnik.

"Маскарад" для Цукерберга

Безусловно, самым главным событием уходящего года стала покупка Facebook приложения Masquerade , созданного белорусскими программистами Евгением Невгенем и Сергеем Гончаром. Появившийся в начале года сервис, позволяющий в режиме реального времени накладывать маски известных политиков и животных, всколыхнул соцсети — MSQRD с удовольствием "юзали" как голливудские звезды, так и другие не менее известные личности, включая некоторых пилотов "Формулы-1".



© Sputnik / Виктор Толочко Не только MSQRD: что белорусский разработчик может предложить миру?

Приложение засветилось и в популярном американском телешоу Джимми Киммела , примерившего маски на свое лицо в прямом эфире и использовавшего их на видео с выступлением тогда еще кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Невгень, как один из соавторов MSQRD, вошел в ТОП-100 представителей Центральной и Восточной Европы по версии издания Financial Times. Ранее в этом рейтинге засветился и создатель World of Tanks, белорусский бизнесмен Виктор Кислый.

"Танколет" и голливудские звезды

Компания Wargaming продолжает "снимать сливки" с популярной онлайн-стратегии World of Tanks на фоне не снискавших такого ошеломительного успеха World of Warplanes и World of Warships. "Танкисты" в уходящем году развернули бурную маркетинговую деятельность, вначале превратив один из "боингов" авиакомпании "Белавиа" в "танколет" , а затем пригласив в Беларусь известных голливудских звезд из старых добрых боевиков 80-х — 90-х годов прошлого века, Стивена Сигала и Дольфа Лундгрена . Сигал даже побывал в гостях у президента Беларуси Александра Лукашенко и попробовал выращенные главой государства овощи . Мастер боевых искусств после такого гостеприимства подумывал стать гражданином Беларуси, а журналисты уже начали подыскивать ему подходящую квартиру , однако "воинствующий повар" в итоге обзавелся российским паспортом.



© Sputnik Максим Блинов Путин дал гражданство актеру Стивену Сигалу

Wargaming не собирается останавливаться на достигнутом и уже "наточила гусеницы" в другие проекты игромира — "танкисты" объявили о сотрудничестве с создателями нашумевшей серии Total War — SEGA и Creative Assembly — и трудятся над созданием онлайн-стратегии ARENA, которой эксперты предрекают успех не меньше, чем у "танчиков".

Ускоренная связь

Уходящий год принес большинству белорусов новый формат сотовой связи — LTE. Еще в конце 2015 года первым объявил о запуске четвертого поколения связи мобильный оператор МТС, в 2016-м к новым технологиям подключил своих абонентов и life:) . Старейший сотовый оператор Беларуси — velcom — пока не порадовал своих клиентов наличием LTE, однако австрийские владельцы вендора пошли другим путем: летом был запущен новый для Беларуси низкочастотный стандарт UMTS900, работу которого Sputnik вместе с командой "МАЗ-СПОРТавто" протестировал на трассе М-1 . Под конец года Telecom Austria купила одного из крупнейших частных интернет-провайдеров Беларуси — "Атлант Телеком" , таким образом усилив свои позиции на рынке телекоммуникационных услуг Беларуси.

Коме того, все три оператора заявили о намерениях обеспечить устойчивый прием сотового сигнала между станциями Минского метрополитена, однако дата осуществления столь ожидаемой минчанами услуги пока неизвестна.

Ложка дегтя

К сожалению, IT-сферу в уходящем году не обошли громкие скандалы. Так, в середине августа СМИ сообщили о задержании топ-менеджмента одной из крупнейших "айтишных" компаний республики — IBA Group во главе с ее руководителем Сергеем Левтеевым. Интерес к деятельности IBA Group возник якобы после задержания исполнительного директора Беларусбанка Анатолия Боговика и генерального директора Банковского процессингового центра Геннадия Зубарева из-за "обналички и откатов". Позже Левтеев опроверг информацию о своем задержании , однако он отметил, что к его компании действительно проявляли интерес правоохранительные органы в связи с вопросами "корректности уплаты налогов".

В конце года КГБ сообщил о вскрытии мошеннической схеме, в которой участвовало руководство одной из старейших IT-компаний Беларуси — СЗАО "БелАВМ" . Директор компании Дмитрий Ронин был задержан при передаче взятки управляющей Фонда социальной защиты населения (ФСЗН) Минтруда и соцзащиты Беларуси Людмиле Бачило. За коррупционные связи с "БелАВМ" также были задержаны глава ЕРИП Олег Веремейчик и два топ-менеджера Национального банка Беларуси .

Будущее Беларуси — в IT?

Тем не менее, глава государства на пресс-конференции представителям российским СМИ 17 ноября подчеркнул, что будущее Беларуси — за высокими технологиями . "Нам прежде всего будет приносить богатство все это — гаджеты, айфоны, плафоны", — заметил Лукашенко, предрекая скорый конец "нефтегазовой эпохи". Однако пока самые стойкие белорусы покупают новые продукты Apple на родине, остальные, не дожидаясь официального старта продаж, едут за "яблочными" девайсами в соседние страны, где они появляются намного раньше.



скан видео пресс-службы президента Лукашенко о конфликте на Украине, плафонах и Сталине: часть третья

Президент подтвердил на деле свои слова о желании развивать IT-отрасль в Беларуси, передав Парку высоких технологий (ПВТ) пустующие в центре города площади Минского производственного объединения вычислительной техники (МПОВТ), которое, по иронии судьбы, в советские годы собирало первые белорусские вычислительные машины.

ПВТ, в свою очередь, стал инициатором программы, согласно которой факультативы по программированию организовываются уже со второго класса начальной школы, однако, пока не во всех учреждениях. Также ПВТ стремится развивать "айтишные" знания и у старшеклассников, отправляя наиболее одаренных детей на Всемирную олимпиаду роботов .

Стремятся к развитию и другие IT-проекты, которые так или иначе связаны с Беларусью. Постепенно обрастает новыми функциями "убийца" Skype — Viber, который, в частности, разрабатывают в республике . В том же рейтинге Financial Times обозначились еще два белоруса — Артем Ставенко и Кирилл Чикеюк — создавшие стартап kino mo, который получил грант от американского миллиардера Ричарда Брэнсона. Осенью Байнет всколыхнула разработка белорусского программиста Олега Гальцева, который решил помочь своему отцу-инвалиду, собрав для него биомеханический протез стоимостью в десятки раз дешевле зарубежных аналогов.

2017 год в Беларуси объявлен Годом науки, и у Беларуси есть шанс в будущем году если не совершить прорыв, то хотя бы закрепить успехи в IT-индустрии, которая при должном внимании в дальнейшем действительно может стать флагманом белорусской экономики.