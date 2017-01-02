Легендарный конструктор белорусско-польского происхождения Казимир Семенович в XVII веке рассказал о новом способе строить ракеты. Более 300 лет спустя белорусские специалисты построили модель по его схемам — и она полетела.

Многоступенчатые ракеты за три века до полета в космос

Казимир Семенович описал конструкции ракет в книге «Великое искусство артиллерии», которая впервые вышла в 1650 году в Амстердаме. На старинных гравюрах можно рассмотреть летательные средства самых разных форм.

Семенович одним из первых предложил строить многоступенчатые ракеты: вложить малую ракету внутрь большой, а их поместить в самую крупную ракету. Такая конструкция, набирая высоту, снижает вес. Именно так устроены современные космические ракеты-носители.



Гравюра из книги «Великое искусство артиллерии», изданной в 1650 году

— Гениальность Семеновича была именно в том, что он понял: чтобы взлететь выше, нужно не просто больше топлива, а уменьшать массу и сопротивление, отбрасывая ступени, — рассказывает Дмитрий Яковлев, заведующий лабораторией авиамоделирования Республиканского центра инновационного и технического творчества.

Дмитрий изготовил копию трехступенчатой ракеты Семеновича. По его расчетам, лететь она не может: на схеме неверно расположен центр тяжести. К тому же ей нужны стабилизаторы или другая система искусственной устойчивости.



Современная копия ракеты со старинной схемы. Изображение: «Мастерская Владимира Бокуна»

«Они и сегодня выглядят актуально и современно»

Зато одноступенчатую ракету Семеновича с дельтовидными стабилизаторами Дмитрий называет «вполне летабельной». Он построил ее рабочую копию и отправил в воздух.

— Рисунки и сегодня выглядят актуально и современно, — рассказывает специалист. -Поэтому подогнать их аэродинамически, чтобы они полетели, не составило огромного труда.



Разворот книги «Великое искусство артиллерии» / lietuvosmenofondas.lt

Материалами для современной копии одноступенчатой ракеты стали ватман и пенопласт. Внутри — специальный модельный ракетный двигатель с топливом на основе перхлората аммония.

Ракета Дмитрия весит 130 граммов, ее двигатель дает тягу около килограмма. Размер ракеты — около 60 см в длину и 5,5 см в диаметре.



Изображение: «Мастерская Владимира Бокуна»

Дмитрий строил ракету для съемок фильма о биографии Казимира Семеновича. Поэтому нужно было учитывать и просьбы о внешнем виде модели.

— Мы говорим про XVII век. Поэтому одна из самых тяжелых проблем была — сделать так криво и коряво, как тогда, — с улыбкой вспоминает Дмитрий. — Это действительно сложно! Там был какой-то пергамент, какие-то ткани, яичный клей…

Запуск ракеты: четыре двигателя — четыре полета

Ракета была задумана как многоразовая: после приземления ее можно запускать снова. Модель Дмитрия взлетала четыре раза на высоту порядка ста метров.

— Цикл полета такой: включился двигатель, выгорает топливо, ракета летит вверх. Топливо кончилось, ракета продолжает лететь на большой скорости, в это время горит замедлительный заряд, он тяги не создает.

Когда он прогорел, ракета уже притормозила, он догорел до вышибного и вышибной заряд стреляет внутрь ракеты. Из специальной огневодной трубы выбрасывается парашют и сбивается обтекатель. Модель не разбилась.

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Видео: Мастерская Владимира Бокуна

«Он мог изготовить действительно очень мощное оружие»

Копии ракет Семеновича создали для документального фильма о биографии конструктора. Его сняла «Мастерская Владимира Бокуна» в рамках проекта «100 имен Беларуси». В январе фильм покажут в эфире одного из белорусских каналов (пока неизвестно, какого именно), презентация пройдет в Национальной библиотеке в День науки.

История Казимира Семеновича заинтересовала авторов фильма — для тех времен его находки были огромным прорывом. Мастер мог сохранить свои знания в тайне, но решил этого не делать.



Кадр из фильма о Казимире Семеновиче. Изображение: «Мастерская Владимира Бокуна»

— Его разработки — это на порядок выше того, что было в его время, — рассказывает автор сценария Марья Янкович. — Он мог изготовить действительно очень мощное оружие. И человек берет открытия, которые у него есть, и открывает их каждому. Он издает книгу на латыни — это язык ученых того времени. Буквально через год выходит издание на французском — опять-таки язык международного общения. Он делает эту книгу доступной каждому.

Авторы фильма заметили сходство биографии Семеновича и историей Андрея Сахарова — одного из создателей первой советской водородной бомбы.

— Когда у тебя есть сила, которая может либо дать одной стороне колоссальное преимущество, либо уравновесить все силы в мире. Как ядерное оружие — по сути, все боятся его использовать, это заставляет всех прислушиваться друг к другу и пытаться все решить мирным путем, пока кто-то не нажал на кнопку «пуск».

Загадочная смерть мастера

Семенович умер через год после выхода первого издания своей книги — в 1651 году. Или не умер — обстоятельств смерти конструктора никто не знает наверняка. Среди версий: несчастный случай, месть коллег по цеху и покушение тех, кто захотел завладеть его разработками.



Кадр из фильма о Казимире Семеновиче. Изображение: «Мастерская Владимира Бокуна»

— Но есть еще один очень странный факт, — рассказывает Марья. — До 90-х годов белорусские исследователи считали второй том «Великого искусства артиллерии» несуществующим или безвозвратно утерянным. Но на самом деле в 1676 году появилось третье немецкое издание и там уже присутствует вторая часть. Каким образом книга попала в Германию? Как она была там издана? Ни издатель, ни переводчик ни слова об этом не говорят.

Поэтому появляется еще одна версия о том, что Семенович каким-то мистическим образом выжил, непонятно как добрался до Германии и непонятно при каких обстоятельствах продолжал там работать.

Авторы фильма только анализируют версии смерти конструктора. Какая из них является правдивой, сейчас не знает никто. И, очевидно, уже не узнает.