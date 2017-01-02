Глава Facebook Марк Цукерберг намекнул на свой возможный возврат к религии. Об этом сообщает издание Quartz со ссылкой на запись на странице предпринимателя.



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25 декабря Цукерберг опубликовал поздравление с Рождеством и Ханукой для своих подписчиков. Один из пользователей написал в комментариях «Разве вы не атеист?».

«Нет, — ответил Цукерберг. — Я был воспитан как иудей, потом прошел через период, когда ставил под сомнение вещи, но сейчас я считаю, что религия — это очень важно».

Долгое время на странице Цукерберга было указано, что он атеист. Однако в последние месяцы предприниматель начал все чаще обращаться к религии.

Во время поездки в Китай в 2015 году Цукерберг «совершил молитву за мир и здоровье в мире и его семье» в буддистском храме в Сиане. «Буддизм — удивительная религия и философия, я изучал его в течение долгого времени, — написал он тогда в Facebook. — Я надеюсь продолжить понимание веры более глубоко».