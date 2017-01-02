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как представляли 2017 год советские фантасты

03.01.2017 17:14 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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В 1960-м году студия «Диафильм» выпустила сюжет о жизни в будущем. В канун нового 2017-го года сканы фильма опубликовал на своей странице «ВКонтакте» пользователь Сергей Поздняков. Смелая и немного наивная фантастика получила вирусную популярность среди современных интернет-пользователей.

"Диафильм" / vk.com
«Диафильм» / vk.com

Диафильм рассказывает, что в «будущем» советские граждане живут счастливо: развернули реки, научились управлять энергей мезонов, отправили миссию к альфе Центавра и вовсю добывают уголь в Арктике. Детей «люди будущего» водят в плавучие сады, готовят за них умные кулинарные машины, а общаются — по телевидеофонам.

По сюжету, «последние империалисты», которые затаились на тихоокеанском острове, применили мезонное оружие. Советскому инженеру Евгению Сергеевичу пришлось спасать черноморское побережье от климатической катастрофы.

"Диафильм" / vk.com


"Диафильм" / vk.com


"Диафильм" / vk.com


"Диафильм" / vk.com


"Диафильм" / vk.com


"Диафильм" / vk.com


"Диафильм" / vk.com


"Диафильм" / vk.com


"Диафильм" / vk.com


"Диафильм" / vk.com


"Диафильм" / vk.com


"Диафильм" / vk.com


"Диафильм" / vk.com


"Диафильм" / vk.com


"Диафильм" / vk.com


"Диафильм" / vk.com


"Диафильм" / vk.com


"Диафильм" / vk.com


"Диафильм" / vk.com


"Диафильм" / vk.com


"Диафильм" / vk.com


"Диафильм" / vk.com


"Диафильм" / vk.com


"Диафильм" / vk.com


"Диафильм" / vk.com


"Диафильм" / vk.com


"Диафильм" / vk.com


"Диафильм" / vk.com


"Диафильм" / vk.com


"Диафильм" / vk.com

Закончилось все хорошо: летающая станция управления погодой обратила климатическую «бомбу» в теплый дождь, граждане восхитились триумфом советской науки, а страна продолжила готовиться к 100-летию Великого Октября.

 
 
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В 1960-м году студия «Диафильм» выпустила сюжет о жизни в будущем. В канун нового 2017-го года сканы фильма опубликовал на своей странице «ВКонтакте» пользователь...

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