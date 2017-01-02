В 1960-м году студия «Диафильм» выпустила сюжет о жизни в будущем. В канун нового 2017-го года сканы фильма опубликовал на своей странице «ВКонтакте» пользователь Сергей Поздняков. Смелая и немного наивная фантастика получила вирусную популярность среди современных интернет-пользователей.



«Диафильм» / vk.com

Диафильм рассказывает, что в «будущем» советские граждане живут счастливо: развернули реки, научились управлять энергей мезонов, отправили миссию к альфе Центавра и вовсю добывают уголь в Арктике. Детей «люди будущего» водят в плавучие сады, готовят за них умные кулинарные машины, а общаются — по телевидеофонам.

По сюжету, «последние империалисты», которые затаились на тихоокеанском острове, применили мезонное оружие. Советскому инженеру Евгению Сергеевичу пришлось спасать черноморское побережье от климатической катастрофы.



















































































































































































Закончилось все хорошо: летающая станция управления погодой обратила климатическую «бомбу» в теплый дождь, граждане восхитились триумфом советской науки, а страна продолжила готовиться к 100-летию Великого Октября.