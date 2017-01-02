МИНСК, 3 янв — Sputnik. Белорусские пользователи крупнейших мобильных операторов поздравляли друг друга с Новым годом почти 390 миллионов минут, следует из сообщений компаний velcom и МТС.

По традиции, канун Нового года и 1 января — самые напряженные для мобильных операторов дни. Так, в эти два дня абоненты МТС говорили по телефону 197 миллионов минут, а пользователи velcom — 191 миллион минут. Если пересчитать это время в годы, то получится более семи столетий.



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По данным операторов, активно белорусы использовали и мобильный интернет — пользователи МТС потребили 196 Тбайт трафика, а у "велкома" — более 160 терабайт.

Несмотря на популярность социальных сетей, активно поздравляли друг друга белорусы и при помощи смс-сообщений. Так, абоненты МТС 31 декабря и 1 января отправили 42 миллиона текстовых сообщений.

По данным старейшего белорусского мобильного оператора, только в первый час Нового года абонентами компании было отправлено около полутора миллионов смс-сообщений — более четырехсот каждую секунду.

Поэтому за 31 декабря и 1 января клиенты оператора успешно отправили 42 миллиона SMS.

Оба мобильных оператора справились с новогодними нагрузками и работают в штатном режиме. Еще один белорусский мобильный оператор, life:), на момент публикации материала не опубликовал статистику по активности пользователей в праздники.