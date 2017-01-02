Компания Samsung официально представила смартфоны Galaxy A образца 2017 года. Это 4,7-дюймовый Galaxy А3, 5,2-дюймовый Galaxy A5 и 5,7-дюймовый Galaxy A7. Все три новинки имеют AMOLED-матрицу с поддержкой функции Always on Display, сканер отпечатков, слот для карточек microSD, порт USB-C и водонепроницаемый корпус с 3D-стеклом. Внешне они похожи на флагманский Galaxy S7.

Galaxy А3 (2017) получил экран с разрешением 1280 x 720 пикселей, восьмиядерный процессор с частотой 1,6 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ встроенной флэш-памяти, 13- и 8-мегапиксельную камеры, а также аккумуляторную батарею емкостью 2350 мАч.





Galaxy А5 (2017) и Galaxy А7 (2017) отличаются только диагональю экрана и емкостью аккумулятора – 3000 и 3600 мАч соответственно. Оба аппарата получили восьмиядерный процессор 7880 с частотой 1,9 ГГц, 3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной памяти и две 16-мегапиксельные камеры. Основная камера имеет фазовый автофокус и оптическую стабилизацию.

Все три новинки поступят в продажу в январе 2017 года. Рекомендованная розничная цена Galaxy А3 (2017) составляет 23 000 рублей, А5 (2017) — 28 000 рублей, А7 (2017) — 33 000 рублей.