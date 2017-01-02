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PC-версия Prey порадует хорошей оптимизацией

03.01.2017 14:09 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компьютерная версия шутера Prey порадует хорошей оптимизацией. Об этом сообщил креативный директор Arcane Studios Рафаэль Колантонио, передает InGame.

В прошлом году Arcane Studios выпустила стелс-боевик Dishonored 2, который удостоился звания самой неоптимизированной игры года. На старте приемлемую производительность смогли обеспечить только флагманские ускорители. После выхода нескольких заплаток ситуация улучшилась.

PC-версия Prey порадует хорошей оптимизацией

Разработчики утверждают, что не учли конфигурации, сочетающие производительные процессоры и слабые видеокарты. Однако игра плохо работала даже на приставках.

Некоторые считают, что Arcane Studios просто не смогла справиться с движком id Tech, который отлично себя зарекомендовал в шутере DOOM. Поэтому Prey создается на базе CryEngine. Разработчики обещают учесть предыдущие ошибки и уделить оптимизации больше времени.

 
 
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Компьютерная версия шутера Prey порадует хорошей оптимизацией. Об этом сообщил креативный директор...

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