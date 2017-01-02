Компьютерная версия шутера Prey порадует хорошей оптимизацией. Об этом сообщил креативный директор Arcane Studios Рафаэль Колантонио, передает InGame .

В прошлом году Arcane Studios выпустила стелс-боевик Dishonored 2, который удостоился звания самой неоптимизированной игры года. На старте приемлемую производительность смогли обеспечить только флагманские ускорители. После выхода нескольких заплаток ситуация улучшилась.





Разработчики утверждают, что не учли конфигурации, сочетающие производительные процессоры и слабые видеокарты. Однако игра плохо работала даже на приставках.

Некоторые считают, что Arcane Studios просто не смогла справиться с движком id Tech, который отлично себя зарекомендовал в шутере DOOM. Поэтому Prey создается на базе CryEngine. Разработчики обещают учесть предыдущие ошибки и уделить оптимизации больше времени.