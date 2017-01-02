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Презентация Radeon RX 490 состоится 5 января
03.01.2017 14:06 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Презентация новых видеокарт AMD Radeon состоится в рамках выставки CES 2017. Согласно запущенному на официальном сайте компании счетчику, решения на основе архитектуры Vega дебютируют 5 января, сообщает
В декабре AMD мельком показала первый графический ускоритель с архитектурой Vega. Он получил 8 ГБ памяти HBM2 и может похвастаться производительностью в операциях одинарной точности на уровне 12,5 Тфлопс. Пропускная способность карточки составляет 512 ГБ/с.
Для демонстрации игровых возможностей ускорителя был взят шутер DOOM. Видеокарта смогла обеспечить 68 кадров/с в разрешении 3840 x 2160 пикселей при ультравысоких настройках с использованием API Vulkan.
О цене новых карточек AMD пока ничего неизвестно. Напомним, что в прошлом году компания выпустила только решения стоимостью до $300.
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Презентация новых видеокарт AMD Radeon состоится в рамках выставки CES 2017. Согласно запущенному на...
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