﻿﻿ Презентация Radeon RX 490 состоится 5 января. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Презентация Radeon RX 490 состоится 5 января

03.01.2017 14:06 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A

Презентация новых видеокарт AMD Radeon состоится в рамках выставки CES 2017. Согласно запущенному на официальном сайте компании счетчику, решения на основе архитектуры Vega дебютируют 5 января, сообщает InGame.

В декабре AMD мельком показала первый графический ускоритель с архитектурой Vega. Он получил 8 ГБ памяти HBM2 и может похвастаться производительностью в операциях одинарной точности на уровне 12,5 Тфлопс. Пропускная способность карточки составляет 512 ГБ/с.

Презентация Radeon RX 490 состоится 5 января

Для демонстрации игровых возможностей ускорителя был взят шутер DOOM. Видеокарта смогла обеспечить 68 кадров/с в разрешении 3840 x 2160 пикселей при ультравысоких настройках с использованием API Vulkan.

О цене новых карточек AMD пока ничего неизвестно. Напомним, что в прошлом году компания выпустила только решения стоимостью до $300.

 
 
Ссылка на источник 11
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Презентация новых видеокарт AMD Radeon состоится в рамках выставки CES 2017. Согласно запущенному на...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Дата анонса и стоимость GeForce GTX 1080 Ti
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика