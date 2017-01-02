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Дата анонса и стоимость GeForce GTX 1080 Ti
03.01.2017 14:05 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Презентация новой флагманской видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti состоится 5 января на выставке CES 2017. Также в рамках мероприятия будет показана демонстрация компьютерной версии ролевой игры Mass Effect: Andromeda, сообщает
GeForce GTX 1080 Ti приписывают графический процессор GP102, располагающий 3328 ядрами CUDA, 52 текстурными блоками и 64 блоками растеризации. Также карточка получит 10 или 12 ГБ памяти и 384-битную шину. Частотные характеристики GPU составят 1503/1623 МГц, а пропускная способность — 382 ГБ/с. Энергопотребление будет находится на уровне 250 Вт.
Видеокарта GeForce GTX 1080 Ti поступит в продажу в конце января. Стоимость референсной модели в исполнении Founders Edition составит $899. Решения от производителей можно будет приобрести по цене от $799.
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Презентация новой флагманской видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti состоится 5 января на выставке CES 2017. Также в...
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