Презентация новой флагманской видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti состоится 5 января на выставке CES 2017. Также в рамках мероприятия будет показана демонстрация компьютерной версии ролевой игры Mass Effect: Andromeda, сообщает InGame .

GeForce GTX 1080 Ti приписывают графический процессор GP102, располагающий 3328 ядрами CUDA, 52 текстурными блоками и 64 блоками растеризации. Также карточка получит 10 или 12 ГБ памяти и 384-битную шину. Частотные характеристики GPU составят 1503/1623 МГц, а пропускная способность — 382 ГБ/с. Энергопотребление будет находится на уровне 250 Вт.





Видеокарта GeForce GTX 1080 Ti поступит в продажу в конце января. Стоимость референсной модели в исполнении Founders Edition составит $899. Решения от производителей можно будет приобрести по цене от $799.