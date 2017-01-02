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WhatsApp стал недоступен для устаревших моделей смартфонов

03.01.2017 14:45 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Мессенджер WhatsApp стал недоступен для устаревших моделей смартфонов. Разработчики прекратили поддержку приложения для устройств на базе Android 2.1/2.2, iOS 6 и Windows Phone 7. Для смартфонов на базе BlackBerry OS, Nokia Symbian S60 и Nokia S40 сделано послабление до 30 июня 2017 года.

В течение следующих семи лет создатели мессенджера хотят сконцентрироваться на мобильных платформах, которые использует подавляющее большинство людей.

WhatsApp стал недоступен для устаревших моделей смартфонов

WhatsApp - это бесплатное приложение для смартфонов и компьютеров, позволяющее обмениваться сообщениями, фотографиями, аудио- и видеофайлами, а также некоторыми типами документов. Еще сервис поддерживает голосовые вызовы и позволяет общаться посредством видеосвязи.

Аудитория WhatsApp превышает 1 миллиард активных пользователей. Прямыми конкурентами сервиса являются Skype, Viber и Telegram.

 
 
Ссылка на источник 21
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Мессенджер WhatsApp стал недоступен для устаревших моделей смартфонов. Разработчики прекратили...

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