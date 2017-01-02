Компания LG представила ноутбук All Day Gram. Новинка характеризуется малым весом и толщиной, а также высоким временем автономной работы.

Есть три модификации устройства: с диагональю экрана 13,3, 14 и 15,6 дюйма. Базовая версия имеет процессор Intel Core i3 и аккумуляторную батарею емкостью 60 Вт*ч. Время ее автономной работы без подзарядки достигает 24 часов. При этом вес устройства составляет всего 940 граммов.

Автономность 14- и 15,6-дюймовой моделей находится на уровне 23 и 22 часов соответственно. Весят они 970 и 980 граммов.





Все три ноутбука оснащаются дисплеями с разрешением 1920 х 1080 пикселей, процессорами Intel Core седьмого поколения, оперативной памятью DDR4 объемом от 4 до 16 ГБ и твердотельным накопителем на 256 или 512 ГБ.

Стоимость базовой модели LG All Day Gram составляет $1100, старшей - $2200.