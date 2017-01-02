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Из живота вьетнамца извлекли забытый 18 лет назад хирургический инструмент

03.01.2017 18:50 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Вьетнамские медики извлекли из живота 54-летнего пациента хирургический инструмент, предположительно забытый во время операции 18 лет назад. Об этом сообщает местное издание Tuoi Tre News.

Из живота вьетнамца извлекли забытый 18 лет назад хирургический инструмент
Фото: Vietnam News Agency

Пациент по имени Ма Ван Нхат попал в дорожно-транспортное происшествие в декабре 2016 года и пришел в больницу на осмотр. УЗИ показало, что в его кишечнике находится нечто постороннее, а рентген помог опознать предмет, похожий на ножницы.

Мужчина рассказал, что последнее хирургическое вмешательство он перенес в 1998 году, после этого никаких операций с ним не проводили. Предположительно, инструмент забыли именно тогда — 18 лет назад.

Из живота вьетнамца извлекли забытый 18 лет назад хирургический инструмент
Фото: Cast-Iron and Steel Hospital / tuoitrenews.vn

Предмет находился на левой стороне живота, рядом с толстой кишкой. Ручки заржавели, инструмент прилип к некоторым органам. Все эти годы Ма Ван Нхат не жаловался на здоровье и не посещал врачей. Правда, в последнее время он чувствовал боль в животе и принимал обезболивающие.

31 декабря хирурги госпиталя Вьет Дук в Ханое извлекли из тела мужчины инструмент длиной 15 сантиметров. Операция продлилась около трех часов. Вьетнамские СМИ сообщают, что это были ножницы. Однако судя по фотографиям, лезвий у предмета не было. Вероятно, в его животе оставили хирургический зажим.

Из живота вьетнамца извлекли забытый 18 лет назад хирургический инструмент
Фото: Bao Tin tuc / vnexpress.net

Министерство здравоохранения Вьетнама потребовало объяснений от госпиталя Бак Кан — учреждения, где мужчине сделали операцию 18 лет назад. Правда, вьетнамские медики сомневаются, что виноватых получится найти, так как истории болезни пациентов хранятся только 15 лет.

 
 
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Вьетнамские медики извлекли из живота 54-летнего пациента хирургический инструмент, предположительно забытый во время операции 18 лет назад. Об этом сообщает...

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