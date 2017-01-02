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В Новый год абоненты МТС сгенерировали в 10 раз больше LTE-трафика

03.01.2017 15:47 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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В Новый год абоненты МТС сгенерировали в 10 раз больше LTE-трафика

В новогодние праздники абоненты МТС продолжили следовать мировому тренду и массово отправляли поздравления близким при помощи смартфонов. В последний день старого и первый день нового года через сеть МТС прошло 196 ТБ интернет-данных, что на 60% больше прошлогоднего рекорда. Пользователи LTE сгенерировали 53 ТБ, увеличив почти в 10 раз собственный data-рекорд, установленный на стыке 2015 и 2016 годов.

Пик нагрузки традиционно пришелся на первый час нового года, когда объем голосового трафика увеличился в несколько раз по сравнению с обычным днем. По данным статистики, 31 декабря и 1 января абоненты МТС совершили суммарно входящих и исходящих звонков общей продолжительностью 197 миллионов минут.

В новогоднюю ночь абоненты активно отправляли SMS, несмотря продолжающийся рост популярности социальных сетей. Для доставки текстовых поздравлений оператор реализовал решение, которое позволило обмениваться короткими сообщениями без ограничений. Поэтому за 31 декабря и 1 января клиенты оператора успешно отправили 42 миллиона SMS.

 
 
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В новогодние праздники абоненты МТС продолжили следовать мировому тренду и массово...

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