Создатели сервиса MSQRD Сергей Гончар и Евгений Невгень попали в рейтинг «30 до 30» за 2017 год, составленный журналом Forbes . Предприниматели из Беларуси упоминаются в списке лучших в категории «Потребительские технологии».



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Когда Facebook хотела догнать Snapchat, она обратилась к двум предпринимателям из Беларуси, — говорится в описании журнала. — Невгень и Гончар создали MSQRD — приложение, которое добавляет сумасшедшие фильтры на ваши селфи.

После того, как приложение было подхвачено в США, Facebook купила MSQRD за неразглашенную сумму в марте 2016 года. С тех пор оба соучредителя работают уже на Facebook в Лондоне».

Журнал анонсировал рейтинг как «600 самых ярких молодых предпринимателей, новаторов и тех, кто меняет правила игры». В рейтинг вошло несколько сотен бизнесменов со всего мира. Жюри отобрало по 30 человек в 20 категориях таких как «Образование», «Энергетика», «Игры», «Здравоохранение», «Музыка» и «Искусство и стиль».

В рейтинге больше нет уроженцев Беларуси. 75% списка — жители США. По подсчетам составителей, среди «самых ярких предпринимателей» каждый седьмой в Штаты иммигрировал. Из уроженцев России в рейтинг попали соучредитель Prisma Labs Алексей Моисеенков, сотрудница Microsoft Ольга Зиновьева и основатель сервиса по доставке выпивки Максим Размахин.