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Игровой ноутбук-монстр Acer оценили в 9000 долларов
03.01.2017 22:28 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В рамках выставки CES 2017 в Лас-Вегасе компания Acer
Ноутбук был впервые показан
Acer Predator 21 X оснащен 21-дюймовым изогнутым дисплеем с разрешением 2560×1080 пикселей, процессором Intel Core i7 последнего, седьмого поколения, до 64 ГБ оперативной памяти DDR4, до 2 ТБ SSD и две графические карты GeForce GTX 1080 X (Nvidia SLI).
В активе ноутбука механическая клавиатура с настраиваемой подсветкой, технология отслеживания глаз Tobii, 4 динамика и два сабвуфера. Весит устройство впечатляющие 8 кг.
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В рамках выставки CES 2017 в Лас-Вегасе компания Acer объявила цену своего самого мощного игрового ноутбука Predator 21 X. Устройство можно будет купить уже в феврале...
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