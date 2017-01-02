В рамках выставки CES 2017 в Лас-Вегасе компания Acer объявила цену своего самого мощного игрового ноутбука Predator 21 X. Устройство можно будет купить уже в феврале по цене 9000 долларов (в США).





Ноутбук был впервые показан еще 31 августа прошлого года на выставке IFA 2017, однако о цене и дате старте продаж было объявлено лишь сейчас.

Acer Predator 21 X оснащен 21-дюймовым изогнутым дисплеем с разрешением 2560×1080 пикселей, процессором Intel Core i7 последнего, седьмого поколения, до 64 ГБ оперативной памяти DDR4, до 2 ТБ SSD и две графические карты GeForce GTX 1080 X (Nvidia SLI).





В активе ноутбука механическая клавиатура с настраиваемой подсветкой, технология отслеживания глаз Tobii, 4 динамика и два сабвуфера. Весит устройство впечатляющие 8 кг.