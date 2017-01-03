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Samsung анонсировала сверхъяркие QLED 4K-телевизоры

04.01.2017 10:13 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Samsung в рамках выставки CES 2016 в Лас-Вегасе продемонстрировала не только новую линейку смартфонов среднего класса Galaxy A 2017 (читайте наш обзор), но и новейшие телевизоры.

Samsung анонсировала сверхъяркие QLED 4K-телевизоры
Фото: engadget

В прошлом году Samsung вывела на рынок линейку своих топовых SUHD-телевизоров, в этом их сменила «QLED» 4K-серия с еще большей яркостью и еще более реалистичной картинкой. В линейку пока входит три модели — Q9, Q8 и Q7.

По сути, это еще одна попытка достигнуть качества картинки OLED-телевизоров (от которых Samsung пока отказалась) с помощью LED-панелей с набором новейших технологий — в частности, metal Quantum Dot.

Samsung анонсировала сверхъяркие QLED 4K-телевизоры
Фото: engadget

Это более продвинутая версия прошлогодней Quantum Dot (технология увеличивает яркость, точность цветопередачи и энергоэффективность устройств). Samsung обещает, что яркость новых ТВ составляет 1500−2000 нит, тогда как прошлогодние модели выдавали до 1000 нит. Кроме того, новинки могут отображать 99% цветового пространства DCI-P3, а передача цвета с повышением яркости не ухудшается.

Samsung грамотно подошла не только к передаче изображения, но и удобству использования новых телевизоров. В частности, все выходы устройства спрятаны в отдельной коробочке, которая соединяется с телевизором единым «невидимым» оптическим кабелем.

Samsung анонсировала сверхъяркие QLED 4K-телевизоры

Samsung анонсировала сверхъяркие QLED 4K-телевизоры

Кроме того, тут предусмотрено специальное «беззазорное» крепление к стене — механизм крепления в данном случае не устанавливается отдельно, а уже встроен в сами телевизоры. В компании обещают, что можно не беспокоится о правильном уровне крепления — механизм все установит сам. Также тут предусмотрена легкая система управлением наклоном устройства.

Samsung анонсировала сверхъяркие QLED 4K-телевизоры
Фото: engadget
 
 
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Samsung в рамках выставки CES 2016 в Лас-Вегасе продемонстрировала не только новую линейку смартфонов среднего класса Galaxy A 2017 (читайте наш обзор), но и новейшие...

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