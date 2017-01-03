Примерно на сотый день после начала «зомби-апокалипсиса» и стремительного распространения зомби по Земле численность людей уменьшится до значений, при которых повторное заселение планеты будет уже почти невозможным, заявляют физики в статье, опубликованной в Journal of Physics Special Topics. Кратко об этом пишет РИА «Новости».

Один из популярных сценариев конца света

Одним из самых популярных сценариев конца света сегодня является так называемый зомби-апокалипсис — уничтожение человечества в результате стремительного распространения некого вируса или бактерии, которые превращают своих жертв в крайне агрессивных и неразумных существ, движимых только чувством голода. Когда такой зомби кусает других людей, он передает им свою инфекцию и тем самым помогает микробу распространяться.

Конечно, в реальном мире такое вряд ли произойдет, но ученые все равно активно изучают «зомби-апокалипсисы».

Почему они это делают? Дело в том, что такие сценарии «конца света» позволяют медикам просчитывать последствия возникновения вспышек пока неизлечимых и смертельно опасных болезней, таких как эпидемия Эболы в Западной Африке, и находить пути их сдерживания.



Изображение с сайта gdefon.com

За основу расчетов взята самая страшная эпидемия

Джеймс Мур (James Moore) из университета Лестера (Великобритания) и его коллеги решили просчитать, какое время потребуется подобной эпидемии для того, чтобы полностью уничтожить человечество или сократить популяцию людей до такого уровня, при котором она вымрет сама по себе.

Скорость развития «зомби-апокалипсиса», как отмечает физик, зависит от двух главных параметров — того, с какой вероятностью и как быстро происходит процесс «зомбификации» после контакта с зомби, и продолжительности жизни подобной «нежити».

Мур и его команда придумали свой собственный сценарий, моделируя его на базе этих двух показателей для самой страшной эпидемии в истории человечества — вспышки чумы, «черной смерти» в Средневековой Европе в 14 веке нашей эры.

Математическая модель зомби-апокалипсиса

В их сценарии заражение при укусе зомби происходило с вероятностью в 90%, а сами «особи» жили примерно 20 дней, умирая от жажды и голода. Общая численность Земли была взята из реальных современных показателей — около 7,5 миллиарда человек.

Модель распространения зомби, созданная британскими физиками, учитывала существование границ между странами и то, что люди распределены по Земле крайне неравномерно. К примеру, одним из правил в этой модели было то, что зомби не могли пересечь границу, если их не накапливалось как минимум 10 тысяч на территории страны, где они изначально «обитали». Если зомби не могли достичь подобной популяции, они «вымирали», подобно локальным эпидемиям.



Фото: Сергей Балай

181 человек через 100 дней

Как показали эти расчеты, даже всего одного зараженного человека в достаточно густонаселенной местности в принципе хватает для того, чтобы вызвать масштабную эпидемию примерно на 20-й день после его заражения. Через 100 дней, как показывают расчеты исследователей, на Земле будет жить всего 181 человек и примерно 190 миллионов зомби.

Даже в тех случаях, когда люди будут сбегать из районов, охваченных «зомби-апокалипсисом», инфекция все равно победит людей — в этом варианте к тому же 100 дню на Земле останется около 273 людей и около миллиона «живых мертвецов».

И в том и в другом случае число выживших окажется почти ниже того уровня, который необходим для «перезапуска» цивилизации и повторной колонизации планеты. Соответственно, если «эпидемия зомби» продлится дольше 100 дней, человечество будет обречено на вымирание, заключают авторы исследования.

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