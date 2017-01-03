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Nokia представила "умную" расческу

04.01.2017 16:36 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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На выставке CES 2017 компания Nokia анонсировала необычную расческу c множеством датчиков и собственным мобильным приложением. Об этом сообщает The Verge.

Nokia представила "умную" расческу
Фото: theverge.com

Расческа под названием Hair Coach оснащена акселерометром, гироскопом и другими датчиками. Сенсоры помогают проанализировать давление на волосы, их влажность, степень запутанности и общее состояние. Все данные передаются на мобильное приложение, которое дает владельцу советы по лучшему уходу за волосами.

Расческа может связываться с другими устройствами через Wi-Fi и Bluetooth. Две батарейки типа АА вставляются в ручку и обеспечивают шесть месяцев непрерывной работы.

Разработкой «умного» предмета занималась принадлежащая Nokia компания Withings, лаборатория инноваций L’Oreal, а также бренд Kerastase. Стоимость гаджета составит около 200 долларов, в продажу он поступит в середине 2017 года.

 
 
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На выставке CES 2017 компания Nokia анонсировала необычную расческу c множеством датчиков и собственным мобильным приложением. Об этом сообщает The Verge.

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