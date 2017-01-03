Компания Samsung работает над смартфоном Galaxy Note 8. Он получит 4K-экран и голосовой помощник Bixby, который будет разговаривать мужским голосом. Об этом сообщают корейские СМИ.

Поговаривали, что корейская компания откажется от развития линейки Galaxy Note из-за фиаско Galaxy Note 7. Однако источники знакомые с планами компании утверждают, что приемник выйдет уже в этом году. Не исключено, что устройство сменит название на Galaxy S8 Plus.





Производство Galaxy Note 7 было окончательно остановлено после многочисленных случаев самопроизвольного возгорания устройства. Специалисты утверждают, что флагман Samsung взрывается из-за слишком неаккуратно и агрессивно расположенных компонентов. Они давят на аккумулятор, в результате чего происходит короткое замыкание между электродами.

Официальные результаты расследования будут опубликованы в этом месяце.