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Galaxy Note 8 выйдет осенью

04.01.2017 13:51 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Samsung работает над смартфоном Galaxy Note 8. Он получит 4K-экран и голосовой помощник Bixby, который будет разговаривать мужским голосом. Об этом сообщают корейские СМИ.

Поговаривали, что корейская компания откажется от развития линейки Galaxy Note из-за фиаско Galaxy Note 7. Однако источники знакомые с планами компании утверждают, что приемник выйдет уже в этом году. Не исключено, что устройство сменит название на Galaxy S8 Plus.

Galaxy Note 8 выйдет осенью

Производство Galaxy Note 7 было окончательно остановлено после многочисленных случаев самопроизвольного возгорания устройства. Специалисты утверждают, что флагман Samsung взрывается из-за слишком неаккуратно и агрессивно расположенных компонентов. Они давят на аккумулятор, в результате чего происходит короткое замыкание между электродами.

Официальные результаты расследования будут опубликованы в этом месяце.

 
 
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Компания Samsung работает над смартфоном Galaxy Note 8. Он получит 4K-экран и голосовой помощник Bixby, который...

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