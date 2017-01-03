Компания Lenovo обновила ноутбук-перевертыш ThinkPad X1 Yoga. Новая версия оснащается процессорами Intel Core седьмого поколения и может похвастаться биометрической защитой, которая включает инфракрасную камеру для распознавания и сканер отпечатков пальцев.

Ноутбук имеет 14-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 x 1080 или 2560 x 1440 пикселей. Есть также версия с OLED-матрицей. В максимальную конфигурацию входит процессор Intel Core i7, 16 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель на 1 ТБ. Еще устройство располагает портом USB Type-C и улучшенным стилусом ThinkPad Pen Pro. Время автономной работы модели с IPS-экраном достигает 16 часов, OLED-версии – 10,5 часов. Габаритные размеры ноутбука составляют 333 x 229 x 17,4 мм при массе 1,42 кг.





Lenovo ThinkPad X1 Yoga поступит в продажу в феврале 2017 года. Базовая версия будет доступна по цене $1499.