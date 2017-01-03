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Представлен модульный планшет Lenovo ThinkPad X1 Tablet нового поколения

04.01.2017 15:00 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Lenovo представила планшетный компьютер ThinkPad X1 Tablet нового поколения. Он оснащается процессорами Intel Core седьмого поколения и работает под управлением операционной системы Windows 10. Также устройство располагает подключаемыми модулями, среди которых дополнительный аккумулятор, пико-проектор и 3D-камера Intel RealSense.

ThinkPad X1 Tablet имеет 12-дюймовый экран с разрешением 2160 x 1440 пикселей. В максимальную конфигурацию входит процессор Intel Core i7, 16 ГБ оперативной и 1 ТБ твердотельной памяти.

Корпус устройства защищен по военному стандарту MIL-SPEC. Автономность планшета достигает 10 часов. Дополнительный аккумулятор может обеспечить еще 5 часов работы без подзарядки. Габариты равны 291,5 x 209,5 x 8,45 мм при массе 767 граммов. С клавиатурным блоком планшет весит 1,07 кг.

Обновленный ThinkPad X1 Tablet поступит в продажу в марте 2017 года по цене от $949.

 
 
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Компания Lenovo представила планшетный компьютер ThinkPad X1 Tablet нового поколения. Он оснащается...

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