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Представлены тонкие игровые ноутбуки Acer Aspire V Nitro 15 и V Nitro 17

04.01.2017 15:22 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Acer представила тонкие игровые ноутбуки Aspire V Nitro 15 и V Nitro 17. Первый имеет 15,5-дюймовый экран, другой – 17,3-дюймовый. В остальном они полностью одинаковы.

На выбор доступны модели с IPS-матрицами разрешением 1920 х 1080 и 3840 x 2160 пикселей. В качестве процессора может быть Intel Core i5-7300HQ или i7-7700HQ седьмого поколения. За графику отвечает NVIDIA GeForce GTX 1060 или GTX 1050 Ti. Объем оперативной памяти может достигать 16/32 ГБ, твердотельной – 512 ГБ. Также можно выбрать версию с жестким диском.

Представлены тонкие игровые ноутбуки Acer Aspire V Nitro 15 и V Nitro 17

Еще новинки располагают сканером отпечатков, портами USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1, USB Type-C, Ethernet и HDMI. За охлаждение отвечает настраиваемый вентилятор Acer AeroBlade, а технология DustDefender защищает компоненты от пыли. Младшая версия весит 2,5-2,6, старшая - 3,1-,3,2 кг.

Aspire V Nitro 15 и V Nitro 17 поступят в продажу в феврале по цене от $1199 и $1399 соответственно.

 
 
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Компания Acer представила тонкие игровые ноутбуки Aspire V Nitro 15 и V Nitro 17. Первый имеет 15,5-дюймовый экран,...

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