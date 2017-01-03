Компания NVIDIA официально представила мобильные видеокарты GeForce GTX 1050 и GTX 1050 Ti. Новинки унаследовали характеристики настольных ускорителей с архитектурой Pascal и даже работают на более высоких частотах, сообщает InGame .

GeForce GTX 1050 имеет 640 графических ядер CUDA, 4 ГБ памяти GDDR5 и 128-разрядную шину. Частотные характеристик для ядра и памяти равны 1354/1493 МГц и 7000 МГц соответственно. Для сравнения GPU настольной версии работает на частоте 1354/1455 МГц.

GeForce GTX 1050 Ti имеет 768 графических ядер CUDA, 4 ГБ памяти GDDR5 и 128-разрядную шину. Частотные характеристик GPU равны 1493/1620 МГц против 1290/1392 МГц у настольной версии.





В играх производительность младшей карточки находится на уровне GeForce GTX 960, старшей – на уровне Radeon R9 380.

Ноутбуки с графикой GeForce GTX 1050 и GTX 1050 Ti поступят в продажу в январе-феврале.