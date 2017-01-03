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Мобильные ускорители GeForce GTX 1050 и GTX 1050 Ti быстрее настольных версий
04.01.2017 15:04 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Компания NVIDIA официально представила мобильные видеокарты GeForce GTX 1050 и GTX 1050 Ti. Новинки унаследовали характеристики настольных ускорителей с архитектурой Pascal и даже работают на более высоких частотах, сообщает
GeForce GTX 1050 имеет 640 графических ядер CUDA, 4 ГБ памяти GDDR5 и 128-разрядную шину. Частотные характеристик для ядра и памяти равны 1354/1493 МГц и 7000 МГц соответственно. Для сравнения GPU настольной версии работает на частоте 1354/1455 МГц.
GeForce GTX 1050 Ti имеет 768 графических ядер CUDA, 4 ГБ памяти GDDR5 и 128-разрядную шину. Частотные характеристик GPU равны 1493/1620 МГц против 1290/1392 МГц у настольной версии.
В играх производительность младшей карточки находится на уровне GeForce GTX 960, старшей – на уровне Radeon R9 380.
Ноутбуки с графикой GeForce GTX 1050 и GTX 1050 Ti поступят в продажу в январе-феврале.
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Компания NVIDIA официально представила мобильные видеокарты GeForce GTX 1050 и GTX 1050 Ti. Новинки унаследовали...
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