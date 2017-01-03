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Геймерский ноутбук Acer Predator 21 X стоит $9000

04.01.2017 15:26 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Acer огласила стоимость ультимативного геймерского ноутбука Predator 21 X. Новинка поступит в продажу в феврале и будет доступна по цене от $9000, сообщает InGame.

Predator 21 X имеет 21-дюймовый изогнутый дисплей с разрешением 2560 x 1080 пикселей и поддерживает технологию NVIDIA G-Sync, которая обеспечивает максимально плавную картинку в играх.

Геймерский ноутбук Acer Predator 21 X стоит 00

За производительность устройства отвечает процессор Intel Core i7 седьмого поколения, в помощь которому установлено сразу два графических ускорителя NVIDIA GeForce GTX 1080. Объем оперативной памяти может достигать 64 ГБ, твердотельной – 2 ТБ.

Также новинка получила полноразмерную механическую клавиатуру с переключателями Cherry MX, подсветкой и возможностью заменить цифровой блок на игровые клавиши. Еще Predator 21 X располагает пятью вентиляторами и 4.2-канальной звуковой системой. Габариты компьютера равны 568 х 314,5 х 83,25 мм при массе 8 кг.

 
 
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