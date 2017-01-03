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В новогодние дни сеть velcom пропустила свыше 160 ТБ трафика

04.01.2017 15:43 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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В новогодние дни сеть velcom пропустила свыше 160 ТБ трафика

Абоненты velcom установили в новогодние дни, 31 декабря и 1 января, рекорд в потреблении трафика – сеть оператора «пропустила» свыше 160 ТБ. Кроме того, в это время абоненты velcom совершали около 1 тысячи звонков в секунду. В сравнении с предыдущими годами белорусы стали гораздо чаще поздравлять друзей и близких в сети интернет, но количество голосовых вызовов и SMS также оказалось крайне высоким.

Развитие «нового 3G» и рост числа смартфонов среди абонентов стимулировали новогоднюю интернет-активность. Всего за два дня потребление трафика превысило рекордные 160 ТБ – примерно в два раза больше, чем годом ранее. Потребление трафика начало резко расти с 10 часов 31 декабря и сменилось спадом лишь после двух часов ночи. Второй виток интернет-активности начался 1 января после полудня и продолжился до конца дня.

Большинство абонентов предпочли поздравить друзей и близких «голосом». На новогодние поздравления ушло свыше 191 миллиона минут. Каждую секунду абоненты velcom совершали около 1 тысячи звонков, а в новогоднюю ночь и того более – порядка 2,4 тысяч вызовов в секунду. В первый час Нового года белорусы потратили на новогодние поздравления через сеть velcom свыше 8,5 миллиона минут.

Кроме того, в два новогодних дня – 31 декабря и 1 января – абоненты оператора активно использовали SMS. Только на первый час Нового года пришлось около 1,5 миллиона сообщений, а значит, каждую секунду пользователи отправляли 416 текстовых поздравлений.

 
 
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Абоненты velcom установили в новогодние дни, 31 декабря и 1 января, рекорд в потреблении...

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