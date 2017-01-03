Руководитель студии Sledgehammer Games Майкл Кондри поздравил всех с рождеством открыткой, которая вероятно является тизером следующей части Call of Duty, сообщает InGame .

На ней изображен пистолет М1911, стоявший на вооружении армии США с 1911 по 1985 год. Он широко использовался в ходе Первой мировой, Второй мировой, Корейской и Вьетнамской войнах.

По слухам, новый Call of Duty отправит игроков во времена Вьетнамской войны 60-70-х годов прошлого века.





Ранее Sledgehammer Games работала над Call of Duty с видом от третьего лица. Проект проходил под рабочим названием Fog of War. Действие игры должно было разворачиваться во Вьетнаме и Камбодже. Однако из-за скандала с Infinity Ward и уходом из нее ключевых сотрудников студии пришлось бросить все свои начинания и переключиться на завершение Modern Warfare 3.