Компания ASUS провела свою презентацию на выставке CES 2017 в Лас-Вегасе. Самыми интересными новинками стали смартфон Zenfone AR с поддержкой дополненной и виртуальной реальности, а также камерофон Zenfone 3 Zoom с оптическим зумом.

Zenfone AR

Пожалуй, самым интересным смартфоном выставки CES 2017, которым стал Zenfone AR. Выделяется этот гаджет как техническими характеристиками, так наличием новаторских решений. Так, новинка получила поддержку двух инновационных технологий Google — Project Tango (дополненная реальность) и Project Daydream (виртуальная реальность).





Если последней уже мало кого увидишь, то Google Tango пока остается экзотикой (на рынке присутствует только Lenovo Phab 2 Pro с ее поддержкой). Суть технологии состоит в создании 3D-макета предметов или пространства. Это отличное решение для дизайнеров интерьера или одежды, что компания старалась продемонстрировать в ходе официальной презентации.

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Еще одна особенность Zenfone AR — это первый в мире смартфон с 8 ГБ оперативной памяти (в топовой конфигурации, в базовом варианте — 6 ГБ), которые, вместе с мощным чипсетом Snapdragon 821, обеспечивают необходимый уровень производительности.





Другие технические характеристики ASUS Zenfone AR включают 5,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2560×1440 точек, защищенный стеклом Gorilla Glass 4, основную TriCam-камеру с 23-Мп модулем (сенсор Sony IMX318), камерами для отслеживания движения и считывания глубины, до 256 ГБ внутренней памяти с возможностью расширения картами microSD, отдельную систему охлаждения и аккумулятор на 3300 мАч.

В продажу новинка поступит во втором квартале этого года. Цена пока не называется.

ASUS Zenfone 3 Zoom

Вместе Zenfone AR с инновационной TriCam-камерой, тайваньская компания представила еще один, более простой камерофон Zenfone 3 Zoom, внешне напоминающий iPhone 7 Plus (на фото ниже):









В отличие от Zenfone AR, этот смартфон не получил топовых технических характеристик — здесь 5,5″ Super AMOLED-дисплей с разрешением 1920×1080 точек, защищенный скругленным стеклом Gorilla Glass 5, чипсет Snapdragon 625 и 4/128 ГБ памяти в топовой модификации.

Зато Zenfone 3 Zoom получил двойную 12-Мп камеру с 2,3Х оптическим и 12Х цифровым зумом, автофокусом TriTech+ (лазерный, следящий и фазовый), фокусным расстоянием в 59 мм, четырехосевой оптической и трехосевой электронной стабилизацией изображения и поддержкой RAW-формата.





Модуль основной камеры получил название SuperPixel. Он построен на основе сенсора Sony IMX362 со светосилой f/1.7 и размером пикселя 1,4мкм. По словам представителей компании, он его светочувствительность в 10 раз превосходит текущие индустриальные стандарты, это должно дать конкретные преимущества в условиях недостаточного освещения.

Разрешение фронтального модуля — 13 Мп (Sony IMX214, 1/3.06″, 1,12 мкм, f/2.0).





Еще одно преимущество ASUS Zenfone 3 Zoom — тонкий (7,99 мм) и легкий (170 г) металлический корпус, в который смогли уместить батарейку на 5000 мАч (до 6,4 ч записи видео в формате 4К),

Новинка появится в продаже в черном, серебристом и розовом цвете. Ориентировочные сроки поставок — февраль. Цены пока не оглашаются.